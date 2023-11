Santa Fe sancionó una nueva Ley para travestis y trans

image.png

Qué dice la Ley

La nueva Ley decreta el cobro de: “una pensión mensual no contributiva, de carácter vitalicio, equivalente al doble del haber mínimo de la pensión vigente en Santa Fe, para toda personas travesti-trans que acredite que entre el 10 de diciembre de 1983 y el 10 de junio de 2010 haya sufrido privaciones de su libertad en forma sistemática, como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad por motivos de identidad de género”.

La pensión incluye también la cobertura médica con la obra social provincial Iapos, para la persona a reparar y para su grupo familiar, que será deducida del haber otorgado.

Luego de la sanción, el senador Marcos Castelló, consideró que “nada puede reparar lo que sufrieron estas personas, pero esto es dar un paso adelante”.

image.png

¿Por qué eran perseguidos después de la dictadura?

Rocchi explicó a Télam que luego de la recuperación democrática, “el colectivo siguió siendo perseguido por la Policía de Santa Fe, ya que desde 1983 hasta el 10 de junio del 2010 hubo códigos contravencionales como la prohibición del travestismo, la Ofensa al pudor y Prostitución escandalosa, que ponía a las compañeras en la ilegalidad”.

La Policía de Santa Fe persiguió sistemáticamente a las compañeras travesti-trans y las detenían 30, 60 o 90 días La Policía de Santa Fe persiguió sistemáticamente a las compañeras travesti-trans y las detenían 30, 60 o 90 días

“Era una persecución constante hasta que en 2010, con el asesinato de Sandra Cabrera, una trabajadora sexual, el exgobernador de Santa Fe, Hermes Binner, quitó los códigos contravencionales de persecución al colectivo”, señaló.

“Por eso decimos que la persecución siguió luego de la dictadura, dejándole prontuarios enormes a las compañeras por haber estado detenidas, por laburar en la calle o simplemente por estar vestidas del sexo opuesto”, remarcó la militante.

image.png El movimiento trans de Santa Fe impulsó la Lay que fue sancionada en el Senado. Foto: periodicas

“Esta Ley viene a reparar todo ese daño que hizo el Estado en ese momento histórico y las beneficiarias somos las compañeras adultas que ya no tenemos más nada que hacer si no se reparan sus vidas”, enfatizó, y apuntó: “Fue el Estado el que no las dejó estudiar, no las dejo caminar libres por la calle y no pudieron hacer nada durante años”.

“Como activista y militante trans felicito el gran trabajo que hizo la Mesa de Reparación Histórica que se conformó en la provincia porque cuando las compañeras y los compañeros se juntan pasan buenas cosas ”, finalizó.

