Santa Fe: Rito umbanda y esvásticas en cementerio israelita

cementerio israelita santa fe2.jpg Cruces esvásticas pintadas en el cementerio israelita de Santa Fe.

"En rigor esto que ha pasado no es nuevo. También sabemos de hechos similares que ocurrieron en el cementerio municipal. Es lamentable que ocurran en estos lugares sagrados", manifestó Roitman, y explicó: "No sabemos si son hecho de brujería o de la práctica de ritos umbanda. Lo concreto es que encontramos restos de un pollo con el cuello cortado, semillas amontonadas en el suelo, velas, etc. Y además de eso realizaron pintadas de cruces esvásticas. Algunas están mal hechas. Lo dramático es que las hicieron en la pared del monumento que guarda la memoria de las 6 millones de víctimas del holocausto".