Primer día de Aníbal Fernández y Santa Fe arde

https://twitter.com/omarperotti/status/1440103496502685699 Nos reunimos con @FernandezAnibal del @MinSeg para la elaboración de un plan concreto de acción conjunta entre Nación y Provincia para fortalecer la seguridad en la Provincia de Santa Fe. — Omar Perotti (@omarperotti) September 21, 2021

"Santa Fe vive un momento muy particular, no solamente tiene que reconstituir la Policía y generar las condiciones de vinculación con la sociedad, sino que también tiene en desarrollo juicios importantes a bandas de narcotráfico, y estas situaciones no se dan en cualquier otra provincia", indicó el gobernador, el diálogo con la prensa luego del encuentro con Aníbal Fernández.