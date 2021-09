Narco Rosario: No es Berni, Frederic, Perotti, miren a Azum

Azum financiaba a personas jóvenes, casi chicos, en el territorio para que pudieran manejar sus negocios de los bunkers. Después, cuando ese dinero volvía y comenzaba a producir más dinero, era Azum quien se ocupaba personalmente de las inversiones. Azum financiaba a personas jóvenes, casi chicos, en el territorio para que pudieran manejar sus negocios de los bunkers. Después, cuando ese dinero volvía y comenzaba a producir más dinero, era Azum quien se ocupaba personalmente de las inversiones.

Otra operatoria que detectamos en Azum con socios de Córdoba era traer a Rosario autos que tenían problemas de inhibiciones o de papeles en Córdoba. Y llevaban autos desde aquí a Córdoba con inhibiciones y otro tipo de inconvenientes. Los montos que se ven todo el tiempo, dinero que venía de las ganancias del narcotráfico, volvía para ponerse en préstamos usurarios.

Es un caudal de dinero difícil de estimar por el momento. Esperamos tener con las próximas pericias una idea más aproximada. Pero sabemos que en la oficina de San Lorenzo al 1000, una vez se pidió custodia hasta que pudieron irse a un viaje a Buenos Aires, suponemos que con bolsos de dinero.

En las declaraciones del fiscal aparece un tema que trasciende a la idea del homicidio como expresión del delito:

¿Quién paga el delito? ¿Dónde va a parar el dinero que gana el delito? ¿Quiénes administran el dinero del delito? ¿Cuáles son las actividades 'blancas' que ha pagado el delito? ¿Cuál es el flujo o circuito del dinero del crimen una vez 'blanqueado'?

El crecimiento económico de Azum le permitía acercarse a personas que tienen poder o mejores contactos, más allá de que esas personas supieran o no cuál era la actividad de Azum. Es muy típico del delincuente de cuello blanco mezclarse o juntarse con personas que están en determinados lugares de poder para acceder a mayor cobertura.

Hay que ver hasta qué punto las personas que hacían negocios con Azum podían tener o no conocimiento del origen del dinero. La creación de estas empresas tiene que ver con dar cobertura al flujo impresionante de dinero en efectivo.

La anécdota

La cadena de complicidades sociales del crimen organizado es un tema complejo pero que explica el poder del delito. Es imprescindible abordar esto, además de los 'soldaditos' en su condición de 'dealers' o de 'killers', gente marginal a la que manipulan sus jefes y los jefes de los jefes.

Esto fue lo que pudo decir pero ni se le ocurrió a Sabina Frederic, quien eligió el ridículo de comparar la tasa de homicidios de la Ciudad de Buenos Aires con la de la provincia de Santa Fe, a la vez que no puede enviar más efectivos de fuerzas federales al sur santafesino porque el recurso es "escaso".

Le respondió el gobernador, Omar Perotti, desde Radio 2, pero también se quedó en una visión plana del crimen organizado, se diría que tan ignorante como Frederic:

"Uno siente plenamente el respaldo y el compromiso del Presidente, cuando vino a Rosario. Me parece que la ministra no entiende a la perfección lo que Fernández dijo. Está diciendo que hay una situación diferente que requiere de una presencia y un acompañamiento. No es lo mismo que pasa en otra jurisdicción nacional."

"No me importan que me comparen con números de otra provincia porque la problemática que tenemos es diferente y requiere una atención distinta. Ojalá la ministra lo entienda en la misma dirección y nos acompañe con todo lo que se necesita para que la Argentina supere esta difícil situación."

"Si la Argentina tiene una prioridad tiene que estar expresada y no comparada con otras jurisdicciones, allí está el enfoque que se debe cambiar y acompañar al presidente en su decisión y en las expresiones que estuvo en Rosario."

Autocrítica de Perotti:

"La escoba tiene que servir para sacar toda la basura y no para esconderla. Los exjefes de la Policía antes se iban premiados o condecorados mientras la seguridad se devaluaba. Hoy los jefes están procesados o presos. Se terminó. Nos falta anticiparnos a los hechos y para eso hay que tener mayor prevención y para eso se necesita tiempo para tener más tecnología, equipamiento y personal. Formar gente en cada uno de los departamentos donde no teníamos policías y ahora se van a poder formar allí. Le planteamos más ayuda y presencia a los funcionarios nacionales".

¿Sólo le falta eso Perotti? Parece que el gobernador tampoco entiende muy de qué se trata.