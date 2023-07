Santa Fe: Decisión tomada sobre el dueño de los pitbulls

La niña de ocho años logró salir corriendo y resultó ilesa. Mientras que, la abuela intentó defender a la más pequeña pero no pudo evitarlo. Lo cual le generó heridas en su rostro, el cuero cabelludo, los dos brazos y las dos piernas. Por su parte, Catalina, de 18 meses resultó con traumatismo grave de tórax con compromiso de caja torácica y pulmonar.

El fiscal detalló que los dos perros mordieron reiteradamente a la mujer que llevaba a su nieta en brazos y, cuando la soltó en el momento del ataque, también fueron contra ella. El freno lo pusieron los vecinos quienes, exponiéndose frente a los animales de gran porte físico y con reiterados casos de agresividad hacia otras personas y animales, pudieron alejarlos.

A su vez, agregó que en ese momento los canes fueron entregados al imputado, Cristian S., quien se encontraba en la vereda, con su conciencia tranquila, observando todo lo que pasaba y sin meterse a socorrerlas.

Luego de averiguar sobre estos pitbulls, se llegó a la conclusión que no estaban inscripto en el registro de razas peligrosas de la ciudad, su esquema de vacunación estaba incompleto y, a su vez, tenían como antecedentes una denuncia por haber atacado hace un año a la madre de su propietaria.

La situación de los animales estuvo en manos del personal de la Secretaría de Control del Municipio y el IMUSA. "Lo que encontramos fue una denuncia de la mamá de la dueña de junio de 2022. En ese momento se habló con los dueños, se ofreció dar los animales en adopción pero los propietarios se comprometieron a mejorar la situación", explicó Anahí Montiel, subdirectora de Salud Animal de la Municipalidad de Santa Fe. Además, la funcionaria aclaró que todas las falencias observadas habían sido informadas a sus dueños. En ese contexto, los vecinos manifestaron que los perros muchas veces se escaparon de la vivienda y cada vez que esto sucedió atacaron a otros animales.

image.png Los animales fueron secuestrados por orden fiscal

En carne propia

Jaqueline, la abuela atacada, fue dada de alta en las últimas horas y dio detalles en el programa televisivo "De12a14", de Rosario, sobre el hecho: "Lo único que quería era que no tocaran a la nena". "Si yo la soltaba, se la devoraban", recordó entre lágrimas.

"Estoy un poquito mejor, pero por ahí tengo muchos dolores", explayó. Según describió, las mordeduras en la cabeza "Le mataron algunos nervios", como así también le perjudicó la visión.

"La herida más profunda fue en la cabeza, doy gracias a Dios que no me tocó la sien", contó. "Sentía cómo me mordían cada parte de mi cuerpo, no me puedo borrar esa imagen. Me aferré en apretar a la nena con mis brazos. La abracé mientras los perros me mordían", recordó.

Sobre el dueño de los animales contó que "No se acercó a disculparse en ningún momento".

image.png Así quedó Jaqueline luego de ser atacada por los dos pitbulls

Más contenidos de Urgente24

Sembrar nubes, la propuesta chilena que gestiona Uruguay

Ola de despidos en Tierra del Fuego: Mirgor, Electro y FA

Nuevas listas de precios: La inflación sólo se agachó

Muertos en listas de JxC: Tras Córdoba, Santiago del Estero

Juan Schiaretti quiere amputar sin anestesia y evitar agonía