Santa Fe: Concurrencia del 65% y el voto de los candidatos

"Ojalá de la campaña podamos recoger buenos aportes, los mejores, de todos, porque todo lo que sirva para mejorar la acción de gobierno, todo lo que sirva para que la gente viva mejor, hay que tener la inteligencia de tomarlo y ojalá aflore ese espíritu colaborativo de buenos planteos para que nos podamos enriquecer”, concluyó el gobernador luego de emitir su voto en su ciudad natal.

Por su parte, Agustín Rossi votó en una escuela de barrio 7 de Septiembre en Rosario. El precandidato que compite contra la lista del gobernador Omar Perotti dijo que tiene "muchas expectativas en el resultado electoral" y que "las cosas que tenemos que resolver se harán con más y mejor política".

Agustín Rossi además enumeró los problemas a resolver que tiene Santa Fe, según su visión: "La salida de la pandemia, la reactivación económica y el flagelo de la seguridad. Hace 10 años aqueja a nuestra provincia, hay que seguir trabajando por un acuerdo político para llevar adelante una estrategia común entre todos los partidos".

agustin rossi voto.jpg El precandidato a senador por el Frente de Todos en Santa Fe, Agustín Rossi, votó en la ciudad de Rosario.

El precandidato a senador de Juntos por el Cambio por la lista "Santa Fe Nos Une", Federico Angelini, votó esta mañana en la Escuela N°430 “D. F. Sarmiento” de la ciudad de Rosario. Frente a la prensa local, Angelini afirmó: “Estoy convencido de que las elecciones son la mejor herramienta democrática que tenemos para manifestar nuestros enojos, broncas o apoyos; por eso, y a pesar de algunas demoras que hay, quiero invitar a todos los santafesinos a que hoy ejerzan su poder de voto”, y expresó “un especial agradecimiento al trabajo de todos los fiscales, que cumplen un rol fundamental en el proceso electoral, que esperamos se dé en absoluta paz y con total transparencia”.

“De esta campaña me queda la alegría de haber tenido un gran reconocimiento de la gente por haber estado permanentemente recorriendo la provincia y no solamente estos dos meses”, aseveró el precandidato y agregó: “Nosotros basamos nuestra campaña en propuestas y acciones que ya veníamos impulsando, nunca agredimos a nadie porque no creemos que ése sea el camino ni los valores que representa Juntos por el Cambio”.

federico angelini voto.jpg Federico Angelini, precandidato a senador en Santa Fe por Juntos por el Cambio, votó en Rosario acompañado por sus hijos.

Clara García, precandidata a senadora por el Frente Amplio Progresista, emitió el sufragio en el mismo horario en que lo hacía su esposo, el fallecido Miguel Lifschitz. “Nunca había votado a esa hora. Hoy sentí que debería hacer un homenaje en el horario en que Miguel siempre votó, a las 17”, dijo García.

La precandidata además dijo que “la gente dio un gran ejemplo, aún con mala organización y dificultades y con un clima que no venía de lo mejor por la pandemia. Sin embargo, los santafesinos votaron y esta jornada ha sido muy buena”.

Y expresó su molestia porque “esta mañana hubo colas de votantes muy largas, pero sobre el mediodía se permitió el ingreso de más gente a los centros de votación. El gobierno tuvo que entender que hacer esperar tanto a personas mayores, que tenían prioridad, era algo imposible de sostener".