PASO 2021: No quiso ser autoridad de mesa y salió corriendo

Esta mañana, un hombre fue a emitir su voto en el Instituto Argentina de la Empresa, ubicado en 25 de Mayo 2809, y cuando le pidieron que se desempeñara como presidente de mesa, ya que la autoridad de la misma se encontraba ausente, en lugar de quedarse cumpliendo su rol cívico, salió corriendo al grito de "A mí no me van a agarrar, a mi no me van a agarrar". Tan apurado estaba por escapar del lugar que trastabilló y casi termina en el piso.