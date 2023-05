"A mí no me desagrada Milei, no gobernó todavía. Le echamos la culpa a un tipo que no gobernó y a los que están hace muchos años, roban y nadie les dice nada", expresó.

https://twitter.com/soyalbertosamid/status/1652649291129683968 Compañeras, compañeros quiero anunciarles que voy a ser candidato a intendente de La Matanza. Mi municipio de toda la vida. — Alberto Samid (@soyalbertosamid) April 30, 2023

Cuando los entrevistadores le expusieron sus reparos respecto a las "ideas" del libertario, como la dolarización de la economía, el empresario respondió: "No sé cuáles son las ideas, acá tuvimos un gobierno que dijo 'si decía lo que iba a hacer, no me votaban'. Así que no sé cuáles son las ideas, si llega a ganar y gobierna ahí voy a decir gobierna bien o mal".

https://twitter.com/Bobmacoy/status/1653425476457594880 Alberto Samid:" Milei no me desagrada... sería candidato de Milei en La Matanza no tengo dudas".... pic.twitter.com/iK2VydnmPQ — Doctor House (@Bobmacoy) May 2, 2023

"Operación del PJ"

Tras las declaraciones de Samid, desde La libertad avanza de La Matanza no dudaron en calificar sus expresiones como parte de "una operación" del PJ, específicamente del intendente Fernando Espinoza, para generarle desprestigio a Milei. Cabe recordar que el empresario de la carne fue condenado y detenido por asociación ilícita. Fue excarcelado en 2022.

"A Samid en La Matanza no lo quieren ni ver", dijeron a Urgente24 desde el armado local que coordina Luis Ontiveros.

Manifestaron que la supuesta "operación" tiene como objetivo meter ruido en una "construcción callada y ordenada" de LLA en La Matanza. De hecho, se maneja con sigilo la definición del candidato a intendente de esa fuerza, que, dijeron, se conocerá cerca del cierre de las listas.

Desde el capítulo matancero de los libertarios destacaron el desempeño que Milei tiene en el distrito. Encuestas que manejan en ese búnker, dijeron, lo muestran 2do detrás del Frente de Todos, aunque a pocos puntos de distancia.

La pelea Samid-Mauro Viale

https://twitter.com/RealTimeRating/status/1613548569344212992 Se cumplen 21 años de Mauro Viale vs Samid. pic.twitter.com/dlxjh9iQ4j — Real Time (@RealTimeRating) January 12, 2023

