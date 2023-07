River de luto: La familia de Elías Gómez sufre otra tragedia

Hoy sigo sin entender horas ni días, solo que ya no te tengo más acá. Solo dolor y vacío. No sé cómo van a ser los días sin vos, hace dos años que me despertaba todos los días con tus 'buen día, amor' y me dormía pegada a vos. Mi compañero para todo, el que me apoyaba y me seguía a dónde sea, el que me enseñó a vivir de otra manera, a frenar, a disfrutar de lo simple a agradecer por todo lo que teníamos Hoy sigo sin entender horas ni días, solo que ya no te tengo más acá. Solo dolor y vacío. No sé cómo van a ser los días sin vos, hace dos años que me despertaba todos los días con tus 'buen día, amor' y me dormía pegada a vos. Mi compañero para todo, el que me apoyaba y me seguía a dónde sea, el que me enseñó a vivir de otra manera, a frenar, a disfrutar de lo simple a agradecer por todo lo que teníamos