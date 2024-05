Río Cuarto, la tormenta electoral que amenaza al PJ cordobés

Parodi sería el único candidato en encarnar una opción de cambio ya que los intentos libertarios por instalar un jugador propio no prosperaron. Desde el oficialismo nacional aseguraron en las últimas horas que no van a participar de esas elecciones ya que no se encontró un candidato con un piso considerable de votos, algo que ya ocurrió en 2023 en casi todas las elecciones provinciales y municipales del país.

De esa manera, el peronismo local y provincial pondrán a prueba su caudal ante una oposición que parecía postergada, pero que ahora tiene expectativas sobre el municipio riocuartense. Algo que le puede caer muy bien a dirigentes como Luis Juez y Rodrigo De Loredo, quienes todavía sanan heridas de un 2023 negativo frente al oficialismo provincial.