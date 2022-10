Ridículo abordaje 'mapuche' en el Frente de Todos

Pero un grupo de diputados nacionales ignorantes o desinformados los considera genuinos representantes de toda la comunidad mapuche, y a partir de ese error construyen toda la historia reivindicatoria desde Cristóbal Colon a la fecha, tal como si los pueblos originarios dominantes no hubiesen arrasado a los pueblos originarios más débiles, sometiéndolos de diversas formas.

El desastre

Ahora bien, CoDeCI intenta considerarse representativa, sin demostrar por qué motivo lo es. Y apostando por obtener legitimidad que no tiene, decidió la obviedad: escribirle a Jorge Mario Bergoglio, papa Francisco.

Desconociendo los dichos de la lof Wiritray (histórica en aquel paraje), sostuvieron:

“Sabemos que no le es ajena la deuda histórica que el Estado argentino y la Iglesia tienen con los pueblos originarios y en particular con el mapuche tehuelche”.

“La Conquista del Desierto marcó un antes y un después para Wallmapu –nuestro territorio ancestral–, la violencia desatada desde aquel tiempo llega hasta nuestros días”.

“A pesar de que fueron reconocidos derechos indígenas en la última reforma constitucional, en leyes provinciales y nacionales y la ratificación de tratados internacionales, la violencia en los conflictos territoriales refleja que esos derechos proclamados siguen siendo atropellados y vulnerados”.

“Hoy el más visible es el que atraviesa la Lof Lafken Winkul Mapu, donde en el 2017 la Prefectura Naval Argentina asesinó por la espalda a Rafael Nahuel. Es el Estado que nos niega, nos violenta, nos criminaliza, nos silencia y avanza sacrificando nuestros territorios habitados, empujándonos hacia la exclusión y el exterminio”.

“El irracional operativo del Estado en el desalojo llevado a cabo por el Comando Unificado de las fuerzas de seguridad creado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el 4 de octubre del corriente año y que aún hoy 12 de octubre sigue en pie, es otra prueba de que el genocidio perpetrado a fines del siglo XIX se actualiza y se reedita una y otra vez”.

Personajes sin reconocimiento los firmantes, Orlando Carriqueo, y Nehuen Loncoman.

Pero los diputados nacionales toman partido por el Lof Lafken Winkul Mapu en contra del Lof Wiritray, que es el reconocido.

¿Y cómo explican esa grieta los diputados del FdT?

¿Cuáles son sus argumentos?

Un disparate todo el asunto.

Muy raro lo de Mónica Macha

"Las hermanas mapuches fueron víctimas de la represión violenta", dijo la diputada nacional del Frente de Todos, Mónica Macha. Ella no es de Río Negro ni de Neuquén sino que nació en el barrio de Caballito, en la Ciudad de Buenos Aires, y luego emigró a Castelar, Provincia de Buenos Aires. No deja de sorprender que sea una bonaerense, psicóloga conocida por ser mujer del ex alcalde de Morón, Martín Sabbatella, quien intentó relatar los acontecimientos junto al Lago Mascardi.

Antes de llegar a la Cámara Baja, Macha fue senadora provincial bonaerense. ¿Cuál es su conocimiento del conflicto en San Carlos de Bariloche y territorios cercanos para reclamar una cuestión de privilegio?

Un disparate el aplauso posterior del bloque del Frente de Todos. Demostración de que es una fuerza político-partidaria que va al garete.

Aquí un breviario de lo de Macha, desde Morón a la Patagonia:

"A las hermanas mapuches quiero hacerles llegar mi abrazo y mi acompañamiento en medio de esta situación tan injusta y tan cruel, en esta situación de represión violenta, de persecución, de avasallamiento de derechos y también de nuestra cosmovisión".

"La lucha de los pueblos indígenas es la lucha de una historia que no se deja someter y domesticar a las miradas coloniales y a los manuales escolares que hasta hace poco tiempo hablaban de descubrimiento".

"Cuando atacan a los pueblos indígenas lo que hacen es violar los derechos Humanos, es increíble que 530 años después tengamos la necesidad de aclararlo".

No es chicana sino curiosidad: cuando Sabbatella, el marido de Macha, integraba el Partido Comunista, ¿se solidarizaba con los pueblos sojuzgados por Iosif Stalin?

La confusión de Alejandro Vilca

No es cierto lo que afirma el diputado del Frente de Izquierda-PTS Alejandro Vilca, que hay “una campaña que intenta demonizar y decir que los pueblos originarios somos terroristas. Parece como si quisieran continuar lo que empezaron con la conquista”.

Vilca, la conquista ya fue ejecutada. Es posible discutir su alcance, su significado y sus consecuencias, pero no hay vuelta atrás. Ya ocurrió. Lo que se está debatiendo es si un grupo de delincuentes realmente son representantivos de todos los pueblos originarios. Urgente24 cree que no.

Es legítimo lo que Vilca opina como integrante de la comunidad kolla: “Queremos reivindicar a los millones de hermanos que fueron masacrados en nombre de la cruz y la corona en toda América”.

Ok. Pero no puede confundirse a Túpac Amaru con los de Villa Mascardi porque lo primero que debería hacer Vilca es ir a San Carlos de Bariloche y localidades cercanas y preguntarle a los residentes qué opinan de los acontecimientos.

Vilca, es muy fácil hablar de la Patagonia desde Jujuy o desde Ciudad de Buenos Aires. Pero sería más justo que viajara a la Patagonia antes de opinar.

