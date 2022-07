Ricardo López Murphy mandó a Alberto al psicólogo

Captura de pantalla (151).png Ricardo López Murphy en TN mandó a Alberto Fernández al psicólogo.

A pesar de esto, López Murphy se jacto de ser dialoguista. Afirmó que en el congreso, conversa permanentemente con el oficialismo pero que no significa que acuerde con ellos. Ejemplificó: “Yo he corregido hasta la carta de intención con el FMI que se equivocaron en las traducciones, no en cuestiones menores. El ministro anterior decía que era una cosa rara que yo leyera la versión en inglés y en español. Yo lo hacía por esto que paso ahora, en una dice una cosa y en la otra dice otra”.

Además resaltó que el más urgente de los problemas es la cuestión política por la falta de liderazgo en el gobierno. E insistió: “Este es un problema para terapeutas, no es un problema de economistas y politólogos”. Siguiendo esta línea, lanzó duras críticas contra el gobierno de Alberto Fernández. “La economía es un epifenómeno, es el síntoma de un problema político formidable”, expresó.

Es que el oficialismo no puede ordenar sus fuerzas. Si estuvieran un poco ordenadas sería un problema menos del gobierno. Según Ricardo López Murphy, la incesante suba del dólar se debe a un desborde monetario y fiscal enorme que se acentúo a fines junio y aún más en julio y que la solución al problema económico radica en ordenar la crisis política que forma parte del debacle.

“El dólar a 317 es fruto del descontrol en que entró el gobierno. Ya lo había hecho en el semestre del año pasado con el plan platita y en mayo y junio. Por eso se fue Guzmán. Yo creo que Batakis es más realista, pero no cambia la naturaleza del problema que es política”, opinó.

Asimismo señaló las medidas que debería anunciar próximamente Batakis: ordenar el presupuesto y el mercado externo, para con la deuda interna, resolver la falta de reservas y “reanclar” las expectativas en una nueva negociación y acuerdos con instituciones multilaterales y el FMI.

