Creemos que esta independencia continúa siendo necesaria para honrar el voto liberal de casi 200 mil electores que confiaron en Republicanos Unidos como una opción para devolver a nuestro país en una senda de crecimiento y desarrollo Creemos que esta independencia continúa siendo necesaria para honrar el voto liberal de casi 200 mil electores que confiaron en Republicanos Unidos como una opción para devolver a nuestro país en una senda de crecimiento y desarrollo

López Murphy tiene profundas diferencias con ciertos sectores del frente electoral, principalmente en lo que tiene que ver con lo económico, como la suba de impuestos y la falta de plan económico o norte a seguir de muchos integrantes. El exministro de Economía se había opuesto desde un comienzo al presupuesto 2022 cuando en JXC muchos querían votar a favor o ausentarse o abstenerse para no votar en contra y que se cayera. Luego, se opuso también a la foto con Martín Guzmán por un acuerdo con el FMI que va a fracasar.

https://twitter.com/rlopezmurphy/status/1483187421801893889 Para este Gobierno, el diálogo es solamente show para la campaña. Siempre sostuve que no debíamos prestarnos a su juego. Dibujaron el presupuesto e inventan los números. Hace dos años solo destruyen la Argentina. Háganse cargo. pic.twitter.com/itsBiwFdzE — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) January 17, 2022

Los libertarios de JXC ya habían dicho que no

El legislador porteño Roberto García Moritán (Republicanos Unidos - JXC), al momento de condenar los aumentos impositivos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en el presupuesto 2022, ya había dicho que no iban a integrar ni el espacio nacional ni el porteño.

"Básicamente, lo que dice (el presupuesto 2022 de CABA) es que habrá un ajuste por inflación. Ahora, hay una realidad bien concreta que es que los salarios no se ajustaron por inflación. Están muy por debajo. Acá, lo que hay que medir es que los impuestos no afecten más al ingreso de las personas, es un efecto de proporciones.

No voy a levantar la mano, nunca, jamás, a cualquier aumento que vaya por encima de los salarios. De ninguna manera. Todo lo contrario: Nosotros estamos a favor de la baja de impuestos. Creemos que la Argentina se recupera con un shock de demanda de trabajo y lo único que genera trabajo en la Argentina es la pyme, que contrata el 70% del trabajo formal", se había diferenciado del aumento del 50% de patentes y ABL.

Al aire de A24 había ratificado:

Yo vengo a defender la pyme. A mí me convoca Ricardo López Murphy básicamente por mi actividad social y mi experiencia en la pyme (...) Yo estoy a muerte con Ricardo López Murphy. Nosotros vamos a formar un bloque propio, de 2, con Marina Kienast. Yo voy a presidir ese bloque y vamos a defender nuestros valores. No vamos a estar en el bloque de Juntos por el Cambio. Nosotros somos Republicanos Unidos y queremos defender la identidad de Republicanos Unidos. De hecho, nosotros vamos a salir a competir en 2023 y vamos a disputar todos los sectores de poder Yo vengo a defender la pyme. A mí me convoca Ricardo López Murphy básicamente por mi actividad social y mi experiencia en la pyme (...) Yo estoy a muerte con Ricardo López Murphy. Nosotros vamos a formar un bloque propio, de 2, con Marina Kienast. Yo voy a presidir ese bloque y vamos a defender nuestros valores. No vamos a estar en el bloque de Juntos por el Cambio. Nosotros somos Republicanos Unidos y queremos defender la identidad de Republicanos Unidos. De hecho, nosotros vamos a salir a competir en 2023 y vamos a disputar todos los sectores de poder