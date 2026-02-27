Reforma Laboral: Corte en Panamericana e incidentes en Obelisco

Casi al mismo tiempo, pasadas las 8, los trabajadores de FATE se retiraron del Ramal Tigre a la altura de Uruguay en San Fernando sin registrarse incidentes, pero el tránsito permanecía con fuertes demoras hasta la Ruta 197 y tardaría en normalizarse el tránsito. Los empleados de la empresa de neumáticos volvían a la planta de FATE para realizar una asamblea.