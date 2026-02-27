Los trabajadores de Fate cortaron este viernes (27/2) la Panamericana a la altura de la avenida Uruguay en la localidad bonaerense de San Fernando generando grandes demoras en el tránsito. En el Obelisco había cortes por parte de agrupaciones de Izquierda e incidentes con la policía. Será un día de caos en el tránsito.
PROTESTAS
Reforma Laboral: Corte en Panamericana e incidentes en Obelisco
Antes del tratamiento de la Reforma Laboral en el Senado, empleados de Fate cortaron la Panamericana y había incidentes en el Obelisco con grupos de izquierda
Primer choque entre la policía y los manifestantes
Mientras se miraba con atención la situación en la Avenida Panamerica por la presencia de efectivos de Gendarmería en el corte de los trabajadores de FATE, la concentración desde las 7 de las agrupaciones de Izquierda generó el primer enfrentamiento con las fuerzas de Seguridad.
Alrededor de las 8, la policía corrió a los manifestantes de la Avenida Corrientes y 9 de Julio mediante el uso de gas pimienta aunque el tránsito y el Metrobus seguían cortados. En el lugar había militantes de gremios como Ademys, partidos de Izquierda, centros de estudiantes, trabajadores de Georgalos y otros espacios.
Casi al mismo tiempo, pasadas las 8, los trabajadores de FATE se retiraron del Ramal Tigre a la altura de Uruguay en San Fernando sin registrarse incidentes, pero el tránsito permanecía con fuertes demoras hasta la Ruta 197 y tardaría en normalizarse el tránsito. Los empleados de la empresa de neumáticos volvían a la planta de FATE para realizar una asamblea.
Para este viernes se espera una masiva manifestación a partir de las 10 de la mañana con epicentro en el Congreso de la Nación para protestar por el tratamiento en el Senado de la reforma laboral.
AMPLAREMOS