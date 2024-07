Raúl Jalil no descartó romper el bloque de UP

image.png Raúl Jalil con Victoria Villarruel y una buena sintonía.

Raúl Jalil y la ruptura de UP

En declaraciones este miércoles (24/7) a Radio Futurock sobre la posible salida de sus diputados del bloque de Unión por la Patria que conduce Germán Martínez, el mandatario catamarqueño respondió: “Todo eso depende de la tolerancia que tengamos entre los compañeros o de la mirada de lo que se ve del mundo”. De aquí se desprende que Jalil esperará a ver la reacción del resto de los legisladores del bloque peronista-kirchnerista en cuanto a la libertad de acción que se les permita –o al menos no se los señale por sus votaciones contra el sentido del resto del espacio- mientras que la mención a “lo que se ve en el mundo” deja la puerta abierta a muchas interpretaciones. En suma, Jalil no descartó romper el bloque de UP, el más numeroso en el Congreso.

Jalil no para de dar señales a la Administración Milei, desde el voto de sus legisladores a la firma del Pacto de Mayo, ahora resaltó que hay cosas que “se están haciendo bien”: “La Fiesta del Poncho ha sido un récord, hemos tenido apoyo del Banco Nación, de Aerolíneas Argentinas. Hay que tener una mirada positiva porque si los políticos que estamos encargados de llevar adelante una administración tenemos una mirada negativa, ¿qué esperamos de la gente? Estoy convencido de que hay cosas que se están haciendo bien. La situación es, fue y será compleja por varios años y en ese proceso tenemos que estar todos juntos acompañando ciertas políticas de Estado. Todo va a estar mejor si la política está de acuerdo”.

Coincidencias con Villarruel

El gobernador de Catamarca se mostró en dos oportunidades con la vicepresidenta Victoria Villarruel, la última por la Fiesta del Poncho. Ella es habitué de las fiestas provinciales, conoce su importancia para las economías locales y para los habitantes de esas regiones a diferencia de Milei que las ha cuestionado en varias oportunidades por el gasto público que implican.

Pero Jalil también tiene buen vínculo con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y –según él- con el ministro de Economía, Luis Caputo: “Hay que seguir construyendo diálogo, consenso, y ponerse a trabajar”, argumentó.

“Tengo un buen vínculo [con el Gobierno]. Para la inauguración de la Fiesta del Poncho vino Daniel Scioli con su equipo y la vicepresidenta estuvo también y pasó unos días en el oeste catamarqueño, en un emprendimiento de litio, y haciendo un poco de turismo. Quiero agradecerle a las autoridades nacionales y a la vicepresidenta la visita a Catamarca”, elogió el mandatario provincial y remarcó su alineamiento con la gestión Milei: “Hoy no es momento de elección, es momento de acompañar y aportar. En ese sentido es lo que la sociedad está pidiendo, por lo menos la de Catamarca. Siempre defendiendo a la provincia, al norte, desde una posición de federalismo”.

“Hay que respetar la idea de las provincias y defenderlas, pero también desdramatizar un poco la política. Tenemos que terminar con la cultura de la polémica, empezar con la cultura del diálogo. Yo lo he visto con la vicepresidenta, con Alberto [Fernández], que nos ha ayudado cuando fue gobierno; lo he visto con Scioli... la gente quiere que nos llevemos bien, tengamos diálogo y solucionemos los problemas. Hay políticas de Estado como tener superávit fiscal, combatir la inflación… Después tenemos otros problemas, como el empleo y que se reactive la economía. Pero hay políticas de Estado en las que nos tenemos que poner de acuerdo, hacer un esfuerzo. Eso como gobierno y algunos legisladores nuestros están acompañando”, completó el gobernador.

Pero dejó una aclaración final: “Hay que ayudar, acompañar; y después ya vendrá una elección. El tiempo pasa rápido”.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Cortes en Vaca Muerta: "Buscamos parar la actividad petrolera"

Decisión del BCRA: Menos cepo, más dólares para importadores

Kamala Harris aventaja a Donald Trump en la carrera presidencial en USA: 44% a 42%

Divididos en el Teatro Colón: Hubo aplausos y silbidos para Javier Milei