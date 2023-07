Ramiro Marra defiende a conductores de aplicaciones

A todo esto acusó al gobierno porteño de violar el artículo 19 de la Constitución de la Nación Argentina, que garantiza

Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe

Ramiro Marra considera que "es momento de poner fin a las presiones de sindicatos e intereses privados y priorizar las elecciones de los porteños. Como demostró la historia, es un terrible error prohibir el progreso de las sociedades”,

Puntos destacados del proyecto

Artículo 2°.- Modifíquese el Capítulo 6.1.96 de la Ley N° 451 del Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“6.1.96 - Vehículos de transporte de pasajeros en infracción El/la titular o responsable de un servicio de taxis, transporte de escolares, remises o vehículos de fantasía, que brinde el servicio con vehículos que incumplan alguna de las normas que regulan los respectivos servicios y no tengan sanción específica en el presente Régimen, es sancionado/a con multa de mil quinientas (1.500) unidades fijas y/o inhabilitación.”

Artículo 3°.- Deróguese los incisos 15 y 16 del apartado b) del Capítulo 5.6.1 de Retención Preventiva de la Ley N° 2.148 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRAMIROMARRA%2Fstatus%2F1681772587058098176&partner=&hide_thread=false Lousteau, Lammens, JxC, Kirchneristas. Son lo mismo.



Desde @LLibertadAvanza, presenté un proyecto de ley para que el gobierno deje de romperle las pelotas a los conductores de Uber y puedan trabajar en paz.



No vamos a permitir que el gobierno vaya en contra de los trabajadores. pic.twitter.com/G5z7UpLxVz — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) July 19, 2023

Más contenido en Urgente24:

Las Malvinas vuelven a la campaña electoral: Cafiero vs. Cleverly

Golpe de Ricardo Arriazu a la City: Leliq e histórico superávit

'Infierno' por ola de calor tricontinental: Verano 2024 ardiente en Argentina

USA en alerta: Pfizer destrozada y escasez de medicamentos

La salud de Wanda Nara: Chiche Gelblung desmiente a Lanata