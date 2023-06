"Vamos a dejar 3ros al kirchnerismo": Ramiro Marra vs. FdT

Quienes acompañaron la caminata fueron los legisladores Lucía Montenegro, Oscar Zago y Rebeca Fleitas; el presidente del MID CABA, Edgardo Alifraco; y la vice del Partido Libertario nacional, Lilia Lemoine.

También referentes de la agrupación Acción Liberal Unida y de Enlaces; y del Partido Integrar.

Elogio y apoyo en las redes:

"El que no alienta a Marra Para que carajo vino De visitante o de local A Uspallata vamos a entrar."

"Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) muestra su músculo electoral en una caminata por CABA acompañado de la candidata a vicepresidente de @JMilei, la actual diputada Victoria Villarruel (@VickyVillarruel)."

"La militancia acompañando al futuro Jefe de Gobierno @RAMIROMARRA !!! #MileiVillarruel2023 #lalibertadavanza"

Anteriormente, Marra había respondido al escándalo ocurrido con Kicillof.

"No hay hospitales, no tenemos pediatras, comemos polenta nada mas, los chicos no aprenden nada en el colegio, los hacen pasar de grado". La voz de todo un pueblo representada en esta mujer. Se le acabo la joda al Kirchnerismo, los vamos a sacar.

