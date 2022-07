Productor agropecuario Vs Manzur: Dólar-Soja o "2 migajas"

En relación a los planes sociales y el trabajo en el campo, el productor explicó: “hay tente que cobra planes y no quiere trabajar directamente y ni hacen un esfuerzo y hay gente que sí, pero si los ponen en blanco no quieren. Se perdió la cultura del trabajo. Una ayuda social está bien para alguien que pierde un trabajo, pero no para toda la vida. Además, se han perdido los oficios”.

Cuando el periodista le preguntó qué le diría al Presidente de la Nación, Malfato respondió: “que nos saque el pie de encima y somos capaces de levantar este país. Con el Grupo Independencia (agrupación de productores) preparamos un proyecto de retención cero y demostramos que sin retenciones el país puede producir más y le va mejor al campo y a todos”.

Por último, sobre el Gobierno, opinó: “tiene que asesorarse mejor. Vinieron peores que antes, le hacen mucho daño al país, yo siempre tengo la expectativa de que esto va a mejorar, tienen que gastar menos, si no achican al estado tienen que hacer otra cosa, que se pongan un kiosco”.

“Va a tener una gran aceptación”

A pesar del rechazo del campo al dólar-soja, el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, aseguró este miércoles (27/7) en declaraciones a la prensa que la decisión del Gobierno de aplicar un nuevo régimen para los productores agropecuarios que exporten su cosecha de soja hasta el 31 de agosto “va a tener una gran aceptación” y agregó que “es una herramienta más para que el país pueda contar con dólares genuinos y así poder seguir creciendo”.

Manzur dijo que es “muy optimista” sobre el éxito de la norma y destacó que “es una herramienta genuina que además avanza en el sentido de seguir interactuando con el sector, más allá de que hay que seguir profundizando el diálogo, el intercambio e ir acercando posiciones”.

Explicó además el jefe de Gabinete que un régimen similar “ya se aplica en otras áreas en las que funciona realmente muy bien”, como las industrias manufacturera, energética y del conocimiento.

