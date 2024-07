Ley Pyme y RIGI se habla mientras "no comprometa el superávit fiscal"

A todo esto el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Julián Moreno, apuntó que el RIGI

La UIA sostiene que "hay muchas inversiones que abarcan a todo el universo pyme y que pueden tener resultados muy efectivos a la hora de estimular la producción, y el empleo formal".

Sentados entorno de la misma mesa estuvieron El comité ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), encabezado por Daniel Funes de Rioja, los secretarios de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía, Juan Pazo; de Comercio, Pablo Lavigne, y de Pequeña y Mediana Empresa, Marcos Ayerra.

Qué les preocupa a los industriales

Uno de los temas que diversas organizaciones y cámaras pymes viene reclamando, es la ventaja competitiva de las grandes empresas que podrán ingresar al régimen y la desventaja en la que queda la industria nacional y las pequeñas empresas para competir.

En este sentido, Funes de Rioja destacó “estamos promoviendo la recuperación de la economía real. Para eso necesitamos exportar más y reducir la carga fiscal. No pedimos privilegios, sino reducir las asimetrías mientras se recupera la actividad”.

Mientras tanto el secretario de Planeamiento y Gestión, Juan Pazo, para calmar los ánimos industriales, confirmó que el gobierno se encuentra trabajando en una nueva ley PyME que contemplará ideas de todos los sectores productivos. En ese contexto los funcionarios propusieron la creación de una mesa de trabajo para difundir las líneas de financiamiento para el sector productivo.

