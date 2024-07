Cómo conseguir Disney+ gratis y de manera legal: Se puede y hay varios métodos

Método 1: A través de Disney+

Sí, antes habíamos mencionado que Disney+ ya no ofrecía un plazo de prueba de 7 días. Sin embargo, podemos contratar su servicio a través de la plataforma y poder verlo gratis no por una semana sino por dos meses (y ahorrar mucho).

image.png Los planes de la plataforma nos permiten disfrutarla y gastar el mínimo aprovechando sus suscripciones anuales.

Como primera alternativa (la que es de hecho la más efectiva) podemos aprovechar las ofertas de suscripción anual de la plataforma. Si nos suscribimos de esta manera, conseguiremos descuentos más importantes que si lo hiciéramos de forma mensual. Poniéndolo en números, el plan estándar cuesta por mes $7.399 y el premium, $10.549 (a valores de julio de 2024), lo cual se traduciría en $88.788 y $126.588 al año para el estándar y el premium respectivamente.

Sin embargo, si lo contratamos anualmente, pagamos $62.149 por el estándar y $88.599 por el premium (una vez más, a valores de julio de 2024), lo cual nos permitiría ahorrarnos entre unos $26.000 y $38.000. Como se puede ver, pagamos mucho menos con el plan anual que con el mensual (así que, como se suele decir, lo barato sale caro).

Otra opción es suscribirse al plan estándar con anuncios a través de algunos proveedores de telefonía o televisión (que se detallan acá: https://help.disneyplus.com/es-AR/article/disneyplus-third-party-subscription). Aunque este plan tiene algunas limitaciones en la calidad de video y descargas, sigue siendo una opción más económica.

Método 2: Como cliente de TV, internet y muchos más

Si queremos tener Disney+ sin olvidarnos de abonarlo, algunos proveedores de cable e internet lo ofrecen como parte de sus paquetes (como por ejemplo, Flow, Movistar, Telecentro, Claro y DirecTV), que lo incluyen en ciertos planes. Flow, Telecentro y DirecTV nos permiten acceder a Disney+ estándar o premium simplemente por ser clientes por un precio especial. Aunque no es totalmente gratis, los precios son finales y pagamos todo en una sola factura. Por su lado, Claro, también por ser clientes, nos ofrece Disney+ premium, pero nos da el primer mes a prueba y el segundo a mitad de precio.

image.png Varias empresas, como Telecentro o Flow, ofrecen importantes promociones para sus clientes que incluyen Disney+ para que puedan disfrutar el servicio que ofrecen junto a la plataforma por un precio módico.

Ahora, si somos clientes de Movistar y tenemos contratado cable e internet, la empresa nos ofrece Disney+ Premium gratis durante los primeros dos meses al añadir Movistar TV (que también cuenta con la misma bonificación). Movistar, en este caso, ofrece precios para todos los bolsillos, para que podamos probar de Disney+ bonificado sin quemar nuestra billetera.

Mercado Libre también ofrece beneficios para sus usuarios de nivel 6, incluyendo acceso a Disney+ estándar con anuncios totalmente bonificado -aunque también es posible obtener estándar sin anuncios y premium pagando un cargo adicional-. Ahora, ¿cómo se alcanza este nivel en Mercado Libre? Hay dos maneras: acumulando un total de 7.500 puntos a través de compras en Mercado Pago o pagando una tarifa mensual. Asimismo, este nivel nos da acceso otras plataformas como HBO Max y Paramount+ con descuentos, además de los beneficios que ya incluye dicho nivel (como millones de envíos gratis y rápidos, devoluciones gratuitas, descuentos exclusivos en Mercado Pago, y más).

image.png Para los usuarios con nivel 6 en Mercado Libre, Disney+ puede encontrarse totalmente gratis, además de los beneficios que ofrece dicho nivel.

Método 3: Otras formas igual de fáciles y seguras

¿Se acerca tu cumpleaños o alguna festividad? Pediles a tus familiares o amigos que te regalen un cupón de descuento. Estos cupones se pueden canjear en la página de Disney+ o entrando directamente a este link disneyplus.com/redeem para ingresar el código. Algunas de estas tarjetas tienen códigos para usar la plataforma gratis por tiempo limitado.

Por otro lado, también está la posibilidad de compartir una cuenta de Disney+ con otra persona (ya sea propia o ajena), lo cual, aunque no la haga gratis, nos hace ahorrar dinero ya que podemos dividir la tarifa con esa persona y no tener que pagar el precio completo (como si compartieran el alquiler). Recordemos que Disney+ permite la conexión simultánea de hasta cuatro dispositivos, así que no podemos abusarnos mucho de esta característica.

image.png Podemos ahorrar dinero compartiendo la cuenta de Disney+ con otras personas o disfrutar bonificaciones con cupones especiales.

Así que, en resumen, acceder a Disney+ de forma gratuita es posible si sabemos aprovechar las ofertas que nos ofrecen o compartiendo la cuenta con amigos o familiares. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de las condiciones y las limitaciones que tiene cada método, así podemos disfrutar de la plataforma de streaming de manera segura y responsable.

