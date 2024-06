Las 10 películas más vistas de Netflix: Animación y superhéroes se imponen

Animación para todas las edades

La animación fue una de las grandes protagonistas de esta semana en Netflix. "Home: No hay lugar como el hogar", una tierna historia sobre un extraterrestre (Jim Parsons de "The Big Bang Theory") y una niña (interpretada por Rihanna), se ubica en el tercer puesto. Le sigue "Super Mario Bros. La película", una espectacular aventura llena de risas para fanáticos y no tan fanáticos del icónico videojuego. Y finalmente, "Ultraman El ascenso", la última apuesta de Netflix, cierra el ranking con una épica historia de un joven que se convierte en superhéroe.