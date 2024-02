Rihanna: De reina del pop a emperatriz de la belleza y la moda

image.png Rihanna saltó al estrellato con su primer éxito "Pon de Replay" de 2005, cuando apenas tenía 16 años. Comenzó formando un trío con dos amigas en Barbados, pero su voz pronto la llevó a Estados Unidos.

El sencillo "Pon de Replay" la catapultó a las listas de éxitos internacionales, y con su segundo álbum, "A Girl Like Me", consolidó su posición como una de las artistas más populares del momento. Con el lanzamiento de "Good Girl Gone Bad" en 2007, su carrera tuvo un punto de inflexión: con éxitos como "Umbrella" y "Don't Stop the Music", el álbum la llevó a ganar su primer premio Grammy.