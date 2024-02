Julia Strada cruzó a Manuel Adorni y lo mandó a jugar al StarCraft

image.png Adorni y las declaraciones que tuvieron respuestas.

Déficit fiscal y emisión monetaria

Por su parte, cabe recordar que en un documento, CFK también había hecho alusión al déficit fiscal reconociendo que "A diferencia de lo que se afirma, en cuanto a que el principal problema de la economía es el déficit fiscal y la principal causa de la inflación, la emisión monetaria necesaria para cubrirlo, nosotros sostenemos que la inflación se dispara ante la escases de dólares y que el endeudamiento compulsivo en dicha moneda no hace más que agravar la escasez".

Posteriormente, mencionó las devaluaciones de agosto y diciembre del 2023. "La devaluación inducida más importante de la historia", que en el primer caso hizo disparar la inflación a dos dígitos y en el segundo, la llevó a 25,5% mensual.

En esa misma línea agregó que "El mundo demuestra que esta tesis no tiene sustento en la realidad" y detalló que "de los 40 países restantes que tienen déficit fiscal, sólo la Argentina tiene una inflación anual de tres dígitos, 3 países tienen inflación anual de dos dígitos y los 36 países restantes tienen una inflación anual de tal sólo un dígito. Si la tesis que sostiene Milei, fuera correcta, es indudable que todos esos países que tienen déficit fiscal deberían tener muy altos índices de inflación".

Julia Strada

Luego de las indirectas de Adorni sin haberla mencionado, Strada lo cruzó a través de sus redes sociales.

"Sr. Vocero Presidencial, celebro su alusión a mi persona, con gusto doy el debate económico, aunque no quiero dejar de exponer mi preocupación, ¿será que me menciona porque no tiene argumentos?", apuntó en primera instancia.

Strada no perdió la oportunidad de chicanearlo en público al decirle que le explicaría algunos conceptos económicos permitiendo ser breve y "luego lo dejo ir a jugar al StarCraft".

A partir de que Adorni fue contra los diputados por la suba del dólar, la economista expresó: "No siempre crecimos con el peronismo en el poder, pero sí con la continuidad de sus políticas. Fíjese en el periodo 1956-1975: la autodenominada Revolución Libertadora, Frondizi, Illia, Onganía, Levingston, Lanusse, Cámpora, Perón, con tasas anuales acumulativas para el periodo de 3,62%. La cosa funcionó porque se mantuvo ese modelo económico, ese patrón de acumulación con industria como motor, y sin deuda".

Por último criticó: "resulta paradójico que el actual Ministro de Economía no haya podido reducir el déficit financiero en la gestión del ex Presidente Macri. Se puede ver en el gráfico que sigue que, en cualquiera de las dos metodologías, el ex Ministro canjeó ajuste primario por ampliación de los pagos de intereses de deuda. Por ende, no mejoró las cuentas públicas. ¿Vio los datos, señor Vocero?".

El Documento de Trabajo de CFK tiene 33 páginas. ¿Mucho, no? Si no pudo con ese texto,… pic.twitter.com/YYV7hqUgdX — Julia Strada (@Juli_Strada) February 19, 2024

