"Los Cuatro Fantásticos": El presidente de Marvel da nuevos detalles del reboot

Embed

Un elenco poderoso para una aventura cósmica

Esta nueva película de Marvel Studios, que será dirigida por Matt Shakman, ya tiene elegido a su reparto principal: Pedro Pascal ("The Mandalorian" y "The Last of Us") encarnará a Reed Richards/Mr. Fantástico, mientras que Vanessa Kirby ("Hobbs y Shaw" y "Misión imposible: sentencia mortal") será Susan Storm/Mujer Invisible. Por su parte, Joseph Quinn ("Stranger Things") interpretará a Johnny Storm/Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach ("Hazme el favor"), a Ben Grimm/La Mole. A ellos se les suma Julia Garner ("Inventando a Anna") como una versión femenina de Silver Surfer. Pero eso no es todo.