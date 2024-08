"Expresidente con una vida repugnante mientras levanta el dedo de la moral"

“Utilizar lugares de todos los argentinos, que además revisten el carácter de un respeto mayor por ser el despacho del presidente de la nación, es absolutamente repudiable. Es difícil encontrar palabras para definirlo”, agregó.

alberto-fabiola-jalil-catam.jpg Las apariencias engañaban, Fabiola Yañez y Alberto Fernández sonrientes.

La denuncia

Como informara de manera extensa Urgente24 en las últimas horas, Fabiola Yañez denuncia por violencia de género de al expresidente Alberto Fernández. Según se desprende de las capturas, parte de los golpes del expresidente contra su ex pareja ocurrieron en agosto de 2021, plena pandemia del coronavirus, imágenes de las que también dimos cuenta. Hubo mensajes a de WA entre la pareja que reflejaban las crisis por la que atravesaban.

Entre ellos los siguientes

Respuesta del ex jefe de Estado:

“Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení”.

Ante esto, Yañez insiste: “Me volvés a golpear. Estás loco”. Y Fernández replica: “Me siento mal”.

“Venís golpeándome hace 3 días seguidos”, responde, contundente, Yañez, a lo que el expresidente reacciona:

“Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal”. “Me venís golpeando hace tres días seguidos”, le dice Fabiola Yañez a Alberto Fernández

Yañez le enviaba las fotos a Fernández reclamándole por su actitud violenta:

“Y cuando me samarreaste de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me samarreaste”.

“Esto es cuando me pegaste sin querer”, le escribe Fabiola. Luego le envía una foto del ojo totalmente morado y le dice, irónicamente: “Esto es cuando me pegaste sin querer”.

Fabiola Yañez concretó la denuncia contra Alberto Fernández el martes 6 de agosto. Lo hizo durante una comunicación por videoconferencia con el juez federal Julián Ercolini, quien imputó al expresidente por lesiones leves y mantiene el curso de la causa.

Más noticias en Urgente24:

Impactantes fotos que complican a Alberto Fernández

Reforma jubilatoria: El Poder Ejecutivo de Santa Fe aprieta el acelerador

Fabiola Yañez echó a Fioribello y contrató nueva abogada: A quién eligió

En el caso de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, Doman manejó la información más acertada