De Axel kicillof a Javier Milei: "Son una manga de inútiles"

Al ser consultados sobre por qué se mostró con Espinoza esta semana cuando ya se sabía de su causa judicial durante un acto público, indicó:

Lo que digo es es que si yo voy o no voy no estoy sacando un fallo judicial, porque no es mi función Lo que digo es es que si yo voy o no voy no estoy sacando un fallo judicial, porque no es mi función

Qué pesa sobre el funcionario cuestionado

Espinoza, muy cercano a la vicegobernadora Verónica Magario, fue procesado y embargado en el marco de una causa por abuso sexual que inició una ex empleada suya.

La mujer era novia de un amigo de Espinoza y se desempeñaba como su secretaria en 2021 cuando sucedieron los hechos denunciados.

Más notas de Urgente24

Xavi Hernández fue echado del Barcelona y asumirá Hansi Flick

El calvario de Sofi Martínez previo a la final de la Champions Femenina

Festeja Javier Mascherano: Mbappé no irá a los Juegos Olímpicos

Telefé, TyC Sports y DSports: relatores y comentaristas para la Copa América

Tato Aguilera confirmó lo que todos sabíamos sobre Gary Medel a Boca