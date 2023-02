Animado por La Pampa, Facundo Manes afirma que lo "invisibilizaron"

En ese momento, el legislador nacional marcó cómo los medios tradicionales lo dejaron a un costado:

Tengo una invisibilidad mediática notoria; lo vi en la capaña de 2021: si nos veían había tendencia a votarnos porque eramos nuevos, honestos, dejamos nuestra profesión para la política y los medios me llamaban y me dejaron de llamar, pero no importa porque lo que viene es de abajo para arriba, del interior a la capital Tengo una invisibilidad mediática notoria; lo vi en la capaña de 2021: si nos veían había tendencia a votarnos porque eramos nuevos, honestos, dejamos nuestra profesión para la política y los medios me llamaban y me dejaron de llamar, pero no importa porque lo que viene es de abajo para arriba, del interior a la capital

En tanto, al ser consultado por el comunicado que emitió Juntos sobre "la bomba económica" del gobierno de Alberto Fernández, el legislador radical ratificó que el Frente de Todos "está dejando crecer una bomba económica, social y educativa, aumentan los costos que tendremos que asumir todos los argentinos; pero los que quieren que esto explote para que el peronismo 'pague', según ellos, no se dan cuenta que las crisis las pagamos todos; pensar que las crisis ordenan es un riesgo enorme".

Pese a ello, aseveró que "no está perdida la batalla" y ratificó que "el resultado de La Pampa da la razón a lo que decimos, que hay un nuevo radicalismo, con legítimas ambiciones y queremos estar en igualdad de condiciones con el PRO".

"Si Juntos por el Cambio sigue en esta telenovela de candidaturas, sobre todo del PRO, va a sostener a su electorado histórico y en lugar de ampliar, se va a achicar la coalición; la novela interna pone en riesgo la victoria", cerró.

Otras lecturas de Urgente24

OVNIs, ¿y duendes? Captura camino a Tronador

Juntos por el Cambio y una traición confirmada

Alberto Fernández sigue su recorrido con "fantasía" electoral

De las embarazadas rusas en Argentina al caso Astesiano en Uruguay: ¿Nadie investiga a Migraciones/RENAPER?

"Favores sexuales": Carlos Maslatón en la mira de Javier Milei