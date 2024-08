Dos meses sin Loan: Un tiro con una escopeta como nueva hipótesis

Sin rastros de Loan

Los datos que refuerzan esta hipótesis tienen que ver con la declaración del chico de 6 años primo de Loan y también de la abuela Catalina.

Por un lado, la anciana declaró por primera vez en la causa y reveló que el fin de semana anterior a la desaparición de su nieto, Daniel "Fierrito" Ramírez había ido a almorzar y cazar carpinchos junto a Antonio Benítez, el esposo de Laudelina Peña. El otro testimonio es el del menor de edad, que través de juegos y dibujos, el nene aseguró que escuchó un "pum" cuando volvían de la zona de la trapera y declaró que "el nene murió".

Además de esas declaraciones, la Justicia asegura que hay varios testimonios afirman haber escuchado el mismo ruido.

En esta teoría el protagonista es Daniel "Fierrito" Ramírez (49), a quien varios testimonios señalan portando un rifle o escopeta, hablando por teléfono celular sobre el fin del paseo al naranjal y proponiendo una carrera en la que el resto de los nenes perdió de vista a Loan.

Aún con esos datos, hay desconcierto en los investigadores, ya que durante los primeros días del hecho y la investigación, no se halló la escopeta con la que a Loan le habrían disparado accidentalmente, por lo que una teoría es que se deshicieron de ella.

La mamá de Loan dio detalles impactantes

Por otro lado, en una reciente entrevista con el canal TN, la madre de Loan compartió detalles estremecedores sobre la desaparición de su hijo y denunció que intentaron manipularla para que declarara que Loan había muerto en un accidente.

“Nos quisieron convencer, pero no. Lo del accidente es falso, mi marido también me dijo que es falso porque él debería haber visto si lo atropellaron. Yo ya estaba en la búsqueda de mi hijo cuando me contó que lo quisieron convencer”, relató la madre.

“Eso es un falso testimonio. Laudelina ya mintió varias veces, mintió diciendo que entregué a mi hijo y mintió diciendo que estaba embarazada. Ella está mintiendo, es todo mentira”, aseguró, en referencia a las inconsistencias que rodean el caso y la implicación de personas cercanas al niño.

La declaración deja en evidencia que hay quienes están interesados en cerrar el caso bajo circunstancias sospechosas, pero ella se mantiene firme en su convicción de que Loan no murió en un accidente, sino que fue llevado por alguien.