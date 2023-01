Periodista rosarino silenciado en un Neuropsiquiátrico por una 'narcojueza'

“Luego de la evaluación se concluye que el señor Miguel Ángel Villanueva no presenta riesgo cierto e inminente para sí y para terceros, por lo que no cuenta con criterio de internación por salud mental al momento actual, no obstante permanecerá en el Hospital por estricto cumplimiento de la orden penal, hasta sea evaluado por juntas especiales”, sostuvo el informe médico.

Embed

image.png

La hija de Villanueva, Maitena, denunció a la mafia judicial que terminó con el secuestro intimidatorio de su padre, desconociendo completamente la Ley de Salud Mental. Además, Maite Villanueva reafirmó que su padre es solo un enfermo oncológico y que jamás precisó atención psicológica ni padeció algún trastorno psiquiátrico.

Embed

Empezaron los síntomas de la suspensión oncológica de la jueza Verón. Comencé a defecar sangre. Decreto de muerte Empezaron los síntomas de la suspensión oncológica de la jueza Verón. Comencé a defecar sangre. Decreto de muerte

Por su parte,Pato Villanueva indicó que pretende hacerle juicio político a la jueza Eleonora Verón, además de una denuncia penal por intento de homicidio premeditado con alevosía cuando finalice la feria judicial de enero.

Más contenido en Urgente 24:

¿Debut y despedida? A24 sufrió el estreno de Esteban Trebucq

Explotaron las redes por famosa serie que regresó a Netflix

Por qué Eduardo Feinmann no está ni en Radio Mitre ni en LN+

AFIP va sobre los plazos fijos: Todo lo que tenés que saber

Máxima Zorreguieta sorprendió a los mapuches de Mascardi