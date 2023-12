¿PBA imprimirá moneda propia?: "Veremos si es necesario"

Bianco remarcó la importancia de los fondos nacionales en las cuentas de la provincia.

"Nosotros tenemos las vías de financiamiento provinciales, fundamentalmente con el Banco Provincia, que es el que es el que más crédito productivo da en la Argentina al sector industrial y al agropecuario. Pero con eso no alcanza para financiar a una Provincia tan grande, con tantos sectores y tantos servicios. Se requieren los fondos nacionales y los programas de desarrollo nacionales", dijo y consideró que el Gobierno Nacional no tendría "ninguna intención de llevar adelante ese tipo de programas, por eso nos preocupa y nos ocupa".

En cuanto a las medidas anunciadas esta semana por el ministro de Economía, Luis Caputo, el funcionario provincia consideró que las mismas "no tienen como objetivo cuidar a la industria nacional sino todo lo contrario".

"El de Milei es un ajuste ortodoxo clásico. Es una devaluación de las más fuertes de la historia y es un tarifazo importante. Es más brutal que el Rodrigazo. Eso está teniendo un impacto en cualquier negocio, en cualquier comercio", señaló.

Y concluyó: "Ellos dijeron que el ajuste no lo iba a pagar el pueblo, que lo iba a pagar la clase política. Si aumentan la carne y los fideos, el pueblo come carne y fideos. Aumenta el transporte público, la casta no viaja en transporte público. Es el pueblo que viaja ahí".

