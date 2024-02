Patricia Bullrich se lanzó con todo contra los gobernadores

Cautela de Patricia Bullrich

"No voy a hablar de cosas que le corresponden al Presidente de la Nación, no voy a adelantar ninguna medida que corresponde que la analice el Presidente", dijo la ministra.

En es línea, sumó

Está claro que el hecho de querer sacar a un Gobierno, que está sacando privilegios y ordenando el país, es una actitud de querer volver atrás, al país de la destrucción y la miseria. A ese país no volvemos Está claro que el hecho de querer sacar a un Gobierno, que está sacando privilegios y ordenando el país, es una actitud de querer volver atrás, al país de la destrucción y la miseria. A ese país no volvemos

Bullrich calificó la actitud del gobernador fueguino como “total y absolutamente destituyente”, dado que implica “destruir al Gobierno nacional”.

Coparticipación fuera de discusión

“Todos los días la coparticipación sale automáticamente, no se está discutiendo de la coparticipación, sino de toda la plata extra que hizo que la Argentina tenga un Estado imposible, que nos ha llevado a la pobreza a más del 60% de la población”, consideró la ministra.

Por último remarcó

Estamos hablando de provincias que no se sostienen porque han decido tener nada más que privilegios políticos. No estamos hablando de provincias que ponen el esfuerzo en la producción y tienen un Estado razonable. Estamos hablando de provincias que no tienen un Estado razonable Estamos hablando de provincias que no se sostienen porque han decido tener nada más que privilegios políticos. No estamos hablando de provincias que ponen el esfuerzo en la producción y tienen un Estado razonable. Estamos hablando de provincias que no tienen un Estado razonable

