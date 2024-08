Patricia Bullrich enviará un proyecto de ley anti barra brava

patricia bullrich.jpg Patricia Bullrich, acompañada por Maximiliano Pullaro, anunció que enviará un proyecto de ley al Congreso para eliminar a las barras bravas de los clubes de Argentina.

Patricia Bullrich contestó todo

En otra parte de la conferencia de prensa, la funcionaria nacional fue consultaa por a la polémica generada a raíz de la visita de diputados del bloque de La Libertad Avanza a represores de la última dictadura militar Argentina, entre los cuales estaba el genocida Alfredo Astiz.

Patricia Bullrich dijo: "me enteré por los diarios”, para negar que estaba al tanto o que avaló la visita a los represores. Al mismo tiempo, la ministra aclaró que “hay una ley que plantea que las autoridades pueden ir a cualquier cárcel del país”, por lo que “si ven a tal o cual preso, no fue nuestra responsabilidad. Yo personalmente no lo hubiera hecho. Tienen que responder los que fueron".

Luego, Bullrich fue consultada el diputado de la provincia de Misiones, Germán Kiczka, quien se encuentra prófugo de la Justicia por una causa de pedofilia: "es un caso que se trató en la provincia de Misiones. Hace dos días se pidió a Interpol la orden de detención de esta persona, y para analizar si había salido del país. Se pusieron en marcha los dispositivos para ayudar a Misiones a buscarlo” detalló.

Sin embargo, la ministra de Seguridad deslizó críticas hacia las autoridades provinciales: “debieran haberlo detenido en el momento en el que le avisan que iba a ser imputado por una causa de semejante gravedad. Le avisaron, lo dejaron en su casa y se escapó”, dijo y agregó que “se debió haber pedido a la Cámara que le saque los fueron antes y detenerlo, al momento del procesamiento, adentro”.

Por último, Bullrich fue consultada por la polémica al respecto del presidente Javier Milei con el líder del PRO, Mauricio Macri. Entre ambos circulan rumores de enfrentamientos a nivel político, por lo que a la ministra le preguntaron si Macri es considerado oficialista u opositor, a lo que ella solamente respondió: "No comments".

Más contenido en Urgente24

Gran repudio político al desubicado 'chiste' de Javier Milei sobre pedofilia

Argentina y Brasil apoyan a Bolivia para que ingrese al Corredor Bioceánico

No hay plata: La Rioja profundiza el default y no paga sus deudas

"Si expulsan legisladores, van a ir a jugar con Villarruel"