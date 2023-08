PASO: Temen demoras y piden saber mesa y número de orden

image.png La venta de bebidas alcohólicas queda prohibida desde las 20 horas del día anterior a la PASO y hasta tres horas después de finalizado el acto electoral.

-Espectáculos, fiestas teatrales, deportivas y cualquier reunión pública que no se refiera al acto electoral.

-Tener abiertas las casas destinadas al expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas.

-Ofrecer o entregar boletas de sufragio dentro de un radio de 80 metros de los lugares de votación.

-A los electoras y electores, la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos.

-Abrir los locales partidarios ubicados dentro de un radio de 80 metros de los lugares de votación.

Acerca de la venta de alcohol, la ley la prohíbe “desde las 20 horas del día anterior a la elección y hasta tres horas después de finalizado el acto electoral”.

Por último, cabe recordar que la pena es de prisión de entre 15 días y 6 meses para quienes violen la normativa.

Registro de infractores

Debido a que el voto es obligatorio en nuestro país, no cumplir con ello acarrea multas pero también se incluya al infractor en un registro que puede consultarse online y que apunta a no permitirle acceder a empleos públicos.

Según el artículo 125 del Código Electoral Nacional, los electores mayores de 18 años y menores de 70, que no puedan justificar la no emisión del voto, deberán pagar una multa que va desde $ 50 a $ 500.

Además, serán incluidos en el Registro de Infractores y no podrán ser designados para funciones o empleos públicos durante tres años. Si no pagan la multa, no podrán realizar trámites en organismos públicos durante un año.

El Registro de Infractores al deber de votar se puede consultar ingresando a la siguiente web https://infractores.padron.gob.ar/

Exceptuados al deber de votar

Cabe recordar que hay excepciones al deber de votar como, por ejemplo, cuestiones de salud, estar a más de 500 km del lugar de votación o edad.

En los primeros casos hay hasta 60 días después de las elecciones para presentar los documentos que justifiquen esas condiciones.

Mesa y número de orden

Las autoridades electorales recomendaron este viernes (11/8) consultar el padrón antes de ir a votar este domingo (13/8) para conocer el lugar, número de orden y mesa de votación, a los fines de agilizar un comicio que se anticipa complejo tanto para la CABA como en la provincia de Buenos Aires, cuyos resultados –decisivos ya que son dos de los principales distritos electorales del país- podrían mostrar una tendencia recién cerca de la medianoche del domingo.

1683807162444.webp El Padrón Electoral aún se puede consultar para saber el lugar de votación en estas PASO así como tambien la mesa y el número de orden.

El lugar y la mesa de votación se pueden consultar ingresando a https://www.padron.gob.ar/, con el número de DNI.

A partir de esos datos, el ciudadano conocerá el establecimiento y la mesa en que debe sufragar.

Otras vías de consulta son el asistente virtual Vot-A: http://wa.me/5491124554444, y la línea 0800-999-7237.

El padrón definitivo, en tanto, se encuentra disponible en la aplicación Mi Argentina desde el 31 de julio pasado.

Cabe recordar que el DNI digital no es válido para votar y quienes no figuren en el padrón no podrán emitir su voto.

Otras lecturas de Urgente24:

"¿Hay elecciones?": Muertos, misterio y "tufillo a Servicios"

Viernes complicado con alerta amarilla en 7 provincias

Murió Facundo Molares y hay videos fuertes en redes

Caótica tarde en Constitución caldeó los ánimos electorales