Paro de colectivos en stand by: La UTA y los empresarios bajaron la tensión

Por qué el gremio reclama $250.000

El monto al que Fernández hace referencia, es el inicio del conflicto. SI bien hay un acuerdo por esa cifra con las empresas de transporte, el Estado aún no le reconoce en la estructura de costos esos acuerdos a las empresas y por ende no se los paga, y las empresas no pueden hacer frente al pago.

Básico de marzo

La gremio reclama que se incorpore al básico de marzo una suma no remunerativa de $250.000 pactada para febrero, mes en el que el sueldo inicial alcanzaba los $737.000. Es decir, el sindicato pide que el básico a cobrar sea de $987.000.

Qué dijo la secretaría de Transporte

Por su parte, la repartición oficial señaló que

No tiene injerencia en los acuerdos de paritarias que mantiene la UTA con la patronal, no es parte del acuerdo y por ende no es responsable de los mismos. La secretaría de Transporte de la Nación hizo lo que le correspondía y concretó un reconocimiento de costos del sector, manteniendo diálogo con las Cámaras. No puede intervenir de otra forma ya que no es parte del conflicto.

A todo esto concluida la reunión el vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) Luciano Fusaro aseguró.

Vamos a continuar la negociación con el gremio, no vamos a adelantar nada por respeto a la otra parte. No se puede trasladar todo (el costo del servicio) a tarifa de inmediato por la situación social delicada. El transporte podría funcionar con tarifas, no pedimos subsidios. Tenemos que tener el doble de paciencia y creatividad

La misma cámara empresarias publicó en X un cuadro de tarifas que abarca todo el país donde precisa el valor de los pasajes.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/aaeta_arg/status/1777681844239991014&partner=&hide_thread=false Mientras se resuelve el tema salarial con UTA, compartimos el ranking actualizado de las tarifas de colectivos de abril, en las principales ciudades del país. Respecto de los datos de marzo, el AMBA pasa del puesto 50 al 56, manteniendo una de las tarifas más bajas del país.… pic.twitter.com/DoBOHxE62S — aaeta (@aaeta_arg) April 9, 2024

En ese cuadro se observa que la tarifa del AMBA está entre las más bajas, mientras que el grado de rotación de pasajeros se ubica entre los más altos en función de la densidad poblacional y el tipo de servicios que prestan incluidos los del Gran Buenos Aires. La Patagonia la región más cara para viajar. Pocos usuarios, tramos más largos.

La cámara reflejó el precio del combustible como insumo corriente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/aaeta_arg/status/1770864619583570033&partner=&hide_thread=false Compartimos el precio por litro de gasoil, expresado en dólarares, de las principales ciudades de Amércia Latina. #AAETAComunica pic.twitter.com/JturiIJ4c4 — aaeta (@aaeta_arg) March 21, 2024

Los gráficos relacionan, en parte, egresos corrientes pero de ninguna manera ingresos diarios, ni aportes estaduales o sub estaduales, si los hubiera en las provincias.

Las próximas horas será fundamentales para evitar otro conflicto que sin dudas a la administración Milei no le causará ninguna gracia.

