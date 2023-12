Pablo Tonelli denunciado junto al fiscal Dante Vega 

Es muy interesante que lo haya publicado Exequiel Ferreyra, de la web El Sol, de la ciudad de Mendoza. La prensa de Walter Bento no difundió nada del tema. Hasta la fecha existía una permanente sinergia entre el fiscal Dante Vega y el multimedios que integra AM Estación del Sol. Noticia: Bento pidió la investigación del ex consejero de la Magistratura, Pablo Tonelli, el fiscal general Dante Vega y los abogados Antonio Carrizo y Elena Quinteros.