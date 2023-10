Pablo Duggan: "Lo que pasa en Mendoza es escandaloso"

"(...) Duggan: -Ahora, ¿de qué le acusan en este caso?

Fragueiro Frias: -Le tiraron todo el código por la cabeza, pero el problema es que... ¿Cómo construyen? Es una cloaca probatoria. Condenados que declaran en contra de eventos, que dicen que cuando fue juez en los procesos de los condenados los procesó y los mandó a juicio. Arrepentidos que si no se arrepentían los dejaban presos. A ver si le suena común a esto a otros episodios en la Argentina. Si no declaraban en contra de alguien lo dejaban preso. Un muerto que no está, obviamente, y quien lo mató, el muerto. Con eso se compone la imputación de, a ver, asociación ilícita de todo.

Duggan: -Pero no hay imágenes de viaje del doctor Bento.

Fragueiro Frias: -No, a ver, es todo... A ver, sinceramente, el juez Bento sí fue a Estados Unidos, estuvo en Las Vegas. No hay ninguna foto donde lo vean a él en un casino ni nada por el estilo. Pero eso es un trascendido, hay un medio que fue el que más generó esta polémica que se llama MDZ, y bueno, y a partir de ahí, otros medios tomaron muchas cosas. Hay un fiscal que tiene una tema personal desde hace mucho tiempo con el doctor Bento. Un armado. Pero esperemos a que se expida la justicia. Yo en eso soy muy prudente, ¿no es cierto?

Duggan: -No, totalmente, pero digo, ahí hay intereses políticos porque estos medios de comunicación son de gente del PRO, de Orly Terranova y compañía, los que han fogoneado mediáticamente las denuncias contra Bento.

Fragueiro Frias: -Correcto esto es así, se han fogoneado y aparte ha incidido. El otro día fue un testigo a declarar que dijo “que lo que declaró..Usted sabe, muy bien, se lo explicamos a la audiencia: hay una etapa que es la instrucción y después va al juicio oral. En la instrucción, sí, hay media un poquito de discrecionalidad. En el juicio oral ya se empiezan a ver las cosas con mayor claridad. Un testigo, que había sido testigo de cargo, nombrado cincuenta y pico de veces contra Bento, se sentó y dijo primero que no le constaba ningún delito que haya cometido Bento, que jamás Bento quiso absolutamente nada. Bento es el juez. Pero por otro lado, lo que sabía lo sabía por los medios. Y que se había reunido con periodistas de esos medios que le habían dado la información que después declaró. Usted se imagina lo que le estoy diciendo.

Duggan: -No, los procesos que involucran a jueces y a instituciones de jueces tienen que ser impecables me parece, ¿no? El juez tiene que ser impecable pero el proceso de remoción si hay una denuncia tiene que ser impecable también y tiene que estar fuera de toda sospecha de manipulación.

Fragueiro Frias: -Y en el proceso de remoción de acá quieren traer lo que todavía no hay sentencia, goza del principio de inocencia, lo quieren traer y transformar en causales de mal desempeño como le estaba explicando previamente.

Duggan: -¿Y esto tiene que ver con la denuncia de Omar de Marchi también que fue una denuncia fuertísima por el manejo y por maneras?

Fragueiro Frias: -Eso está vinculado a la justicia local. Los juzgados electorales son importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí no solamente tienen competencia penal en este caso también civil sino electoral, son los que dicen qué lista van, qué no van qué está presentado fuera de términos quién les no reúne las condiciones son juzgados muy apetecibles para la política.

Duggan: -Para poner a alguien amigo, ¿pero cuándo se va a sustanciar, digamos, cuando se termina, cuando se define el proceso de juicio?

Fragueiro Frias: -El jury de enjuiciamiento que es el proceso de enjuiciamiento del juez, el día lunes que viene hay alegatos. Después de los alegatos declara el juez, si quiere declarar, y después hay una resolución. Y el tema de la causa penal, la causa del proceso de enjuiciamiento del juez, bueno, esto va a demorar más. Hay 33 imputados. Hay personas, mire doctor, hay personas que fueron procesados y detenidos por el juez Bento que están sentados al lado del doctor Bento.

Duggan: -Sí, eso es raro. Pero una cosa, le puedo asegurar... O sea, al juez y a los condenados por el juez los llevan a... los imputan en la misma causa y se tienen que defender. Bueno, son procesos complejos lo de la destitución de un juez, ¿no?

Fragueiro Frias: -Pablo, es dantesco. Dantesco es lo que está pasando. Hay 33 imputados.

Duggan: -Bueno, esperemos que este jury de enjuiciamiento llegue a una conclusión que sea transparente y que no se pueda sospechar que acá hay cuestiones políticas sino porque eso sería lamentable. Ya está bastante manchada la provincia de Mendoza con la conducción de Cambiemos y su manejo de la justicia. Más, ya tenemos los antecedentes de manejo de la justicia anteriores de Cambiemos en el país. Pero bueno, vamos a esperar, doctor, a ver qué resuelven allí.

Fragueiro Frias: -Esperemos, pero lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias e instancias. Obviamente, el marco legal. Esto siempre, tarde o temprano, sale a la luz. A ustedes les consta.

