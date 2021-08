"No tiene conocimiento": Daniel Gollan contra Eduardo López

Yo no puedo apurar de 21 a 28 días una Sinopharm, no puedo apurar más dos meses una AstraZeneca... y como siguen llegando más vacunas, obviamente hay un stock. Yo no puedo apurar de 21 a 28 días una Sinopharm, no puedo apurar más dos meses una AstraZeneca... y como siguen llegando más vacunas, obviamente hay un stock.

Y aseveró que es necesario mantener un stock ante la "inminente posibilidad" de comenzar a vacunar a los adolescentes sin comorbilidades. "El día que se libere hay que salir a vacunar rápidamente. Tenemos que tener stock", dijo Daniel Gollan.

¿Qué dijo el infectólogo Eduardo López?

Eduardo López, quien forma parte del comité de asesores del Gobierno nacional, fue consultado en Radio Mitre acerca de las vacunas que se encuentran en stock y dijo el pasado lunes 23/08: “Según datos oficiales, son unas 5 millones de dosis, algo que es una barbaridad. Es un fracaso del sistema".

"La mejor vacuna es la que está colocada en el brazo y la peor es la que no se coloca. Es un problema que las jurisdicciones no han podido aplicar”, alertó.

Sin embargo, tal como informó Urgente24: Desde el Gobierno nacional, la jefa de gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, desmintió a López y afirmó que “hablar de fracaso cuando tenemos a toda esa gente vacunada es al menos peligroso”.

No es un fracaso del sistema. Hay que entender el proceso de sacar las vacunas de Ezeiza, controlar la temperatura, volver a empaquetar, mandar a las provincias, las provincias lo distribuyen a todos los vacunatorios de su territorio .

En cuanto al stock de vacunas, Tarragona precisó que “no es inamovible, está vivo, están permanentemente distribuyéndose las vacunas que llegaron”, por lo que, sostuvo, “hablar de fracaso es, al menos, arriesgado”.

“Una cosa es vacunar en centros urbanos donde el ritmo de vacunación es mucho más rápido porque llegan, la gente está cerca y se puede acercar a los vacunatorios”, explicó Tarragona en declaraciones al diario La Nación, y destacó que “distinto es ver a los vacunadores con las heladeras al hombro y caminar o ir en bicicleta hasta los pueblos que están muy alejados, que también hay que llegar”.

Las vacunas que hoy tenemos y no se están aplicando no es porque se estén guardando (...) ¿Cuál sería la lógica de tener vacunas guardadas? ¿Quién se beneficia con eso?