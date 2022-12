Natalia de la Sota se planta y quiere ser vice de Llaryora

“Ya una fórmula mixta es difícil de no pensar. ¿Por qué no? Es un tema que hay que tener en cuenta. Pero no me gustaría que fuera a presión, que debería ser naturalmente. Hay dirigentas que están a la altura de las circunstancias”, dijo en diálogo con La Voz. Pero su figura femenina no es lo único que tiene para ofrecer en sentido político.