Natalia de la Sota y su derecho al protagonismo (2023 y más)

“Yo pienso en mi papá, en todo el trabajo a sus tres gestiones, todos sus logros, con sus errores como todos, cómo no voy a querer cuidar todo esto y seguir avanzando. Yo creo que somos muchos: ha dicho Manuel Calvo que tiene voluntad, ha dicho Juan Manuel Llamosas que tiene voluntad; somos un equipo. Hoy estoy recorriendo la provincia. Yo lo único que quiero es defender a Córdoba. Y yo creo que alguna vez Córdoba puede tener una gobernadora... alguna vez”, supo decir semanas atrás al programa Voz y Voto, dejando entrever que no se cierra en la fila que aún no tuvo sentencia por parte de Juan Schiaretti. El estado de situación actual del PJ cordobés es propicio para sus intenciones.