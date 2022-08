Muy rara situación en un curioso organismo contra la tortura

Cuando se habla de 'la Casta' ahí hay un claro ejemplo: se trata de concederle un conchabo a gente que vive de la política, profesionales que han promovido un ardid:

Artículo 3 - Prórroga tácita del mandato: En el caso de que no hayan sido designados los nuevos integrantes del Comité para sustituir a los que terminan sus mandatos, éstos continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que se efectúe la asunción de los nuevos miembros.

Por lo tanto, podría suceder la curiosa situación que los integrantes del CNPT sobrevivan a gobiernos y autoridades constitucionales, permaneciendo por tiempo indefinido tan sólo porque alguien 'olvidó' que existía.

Una pregunta: ¿Y esa prórroga supone que cobran salario? Obvio que sí.

Es un organismo que demuestra las complicidades interpartidarias. La vicepresidencia, por ejemplo, la ejerce la abogada platense Rocío Alconada Alfonsín, quien trabajó en la FUALI (Fundación Argentina para la Libertad de Expresión), y fue Relatora en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 de la Capital Federal.

¿Quién también integra esta súperestructura? La abogada porteña y psicóloga social Diana Conti; ex secretaria de la Cámara Nacional de Apelaciones; ex diputada nacional; ex subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación; ex subsecretaria para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia; ex senadora nacional.

El ladriprogresismo construye organismos de contenido inútil: ¿acaso no hay mayor tortura que centros carcelarios desbordados, donde prevalece el hacinamiento? ¿No es una tortura que comisarías sean utilizadas como centros de cumplimiento de sentencia? Y la lista podría seguir.

----------------------

