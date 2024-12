Migraña para Graña: Karina Milei lo intimó tras los polémicos audios con Kueider

Reacciones y consecuencias legales

Después de que se difundiera el informe con los audios, no pasó mucho tiempo hasta que las redes sociales se prendieran fuego, donde varios seguidores de La Libertad Avanza salieron en defensa de Karina Milei, con mensajes que van desde la denuncia de un supuesto complot mediático hasta advertencias directas hacia Graña. Un mensaje destacado de "Las Fuerzas del Cielo" expresó: "Infame operador que busca difamar a la Presidente de La Libertad Avanza atribuyéndole la autoría de audios que no son suyos. No son intocables".

El periodista, por su parte, todavía no emitió una respuesta oficial, aunque se espera que aborde el tema en su programa o mediante declaraciones legales. Mientras tanto, expertos en comunicación y política advierten sobre las posibles consecuencias legales que podría enfrentar Graña si no se retracta. De confirmarse una demanda, Karina Milei buscaría probar el daño a su reputación y al gobierno.

