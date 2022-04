"Me duele la pobreza que la Casta produjo en mi provincia"

Javier Milei

Müller es cristiana evangélica -los evangélicos suman el 8% del padrón electoral entrerriano-, descendiente de los llamados 'alemanes del Volga' -tan activos en comunidades dinámicas como Crespo, con el 2do. PBI por habitante de la provincia, según ha constatado Urgente24-, y que considera que Libertador San Martín es uno de los modelos posibles para una Entre Ríos que tenga una sensibilidad social diferente: "Tengo 2 hijos adolescentes, que están pensando qué estudiar para irse del país. Yo no me banco eso. Me siento responsable de intentar garantizarles una sociedad diferente, donde su esfuerzo reciba recompensa por sus méritos".

Ella llegó a La Libertad Avanza desde la experiencia en la defensa de Las 2 Vidas, que la acercó a la también abogada y hoy diputada nacional y líder del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, Victoria Eugenia Villarruel, más conocida como 'Vicky', quien la presentó a Javier Milei.

Javi desde la economía y yo desde el ProVida somos integrantes del 3er. Sector que queremos cambiar la sociedad. No somos inventos de los medios de comunicación ni herederos de apellidos de la tradición política. Vivimos de nuestro trabajo, no del Estado, y nuestra meta no es enriquecernos con el dinero del prójimo. La pobreza es un invento de la Casta para apropiarse de recursos que no le pertenecen y, para colmo, quiere atribuirse sensibilidad social porque entrega planes sociales mientras les quita dignidad, distribuye bolsones de comida mientras les quita trabajo, y garantiza que no falta el narcomenudeo para que cada vez haya menos comprensión de hay una vida diferente posibles.

En definitiva, La Libertad Avanza ya está trabajando en la Provincia de Entre Ríos, todo un mensaje para quienes insisten en que no es un fenómeno de alcance nacional.

