Javier Milei llega al GBA y José Luis Espert va hacia JxC

Es cualquier caso, Espert ubicó la fusión en un ámbito programático, lo que necesariamente supone una proximidad al PRO y no la UCR ni CC-ARI. Espert podría resultar cercano a Mauricio Macri, quien en vano intentó absorber a Javier Milei.

Claramente no habrá una gran alianza contra el kirchnerismo porque Milei se considera en condiciones de superar a JxC en Provincia de Buenos Aires, en base a su liderazgo personal.

La ruptura entre Milei y Espert incluyó el reproche de Milei a Espert de que no habría fusión con JxC.

En diálogo con Guadalupe Vázquez en Radio Rivadavia, Espert ahora señaló que no debe ser "una alianza simplemente antikirchnerista, tal como hizo Cambiemos en 2015".

"Si nos ponemos de acuerdo en un programa de gobierno que sea clarito en lo que le prometemos a la sociedad, yo estoy dispuesto a sentarme a conversar", agregó Espert.

Él dijo haberse reunido con los ex presidentes Mauricio Macri y Eduardo Duhalde, y los diputados nacionales del PRO Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal.

“Con Duhalde, con Macri, con Ritondo y con María Eugenia Vidal me reuní porque me querían conocer”, resaltó.

En tanto, lanzó duras críticas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; y el diputado y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.

Cristina es rara. Los que trabajaban con ella no la podían mirar a la cara porque era una especie de Cleopatra. Está chiflada. Máximo Kirchner me parece siniestro como la madre. Son personajes oscuros. Es fea su energía. Cristina es rara. Los que trabajaban con ella no la podían mirar a la cara porque era una especie de Cleopatra. Está chiflada. Máximo Kirchner me parece siniestro como la madre. Son personajes oscuros. Es fea su energía.

