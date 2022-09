Mauricio Macri no descartó reunirse con CFK

Luego, algo que sonó a electoral, sin hablar de la posibilidad de volver a presentarse en una elección, Macri pidió "explicarle a la gente que ahora no es que está fracasando sólo el kirchnerismo, están fracasando ideas que no funcionan”.

Entre los principios equivocados que el líder de Cambiemos mencionó aparecen "no creer en la cultura del trabajo, en la meritocracia, en el esfuerzo personal, en ser parte del mundo, en la transparencia”, mientras escuchaban con atención dirigentes de la cuarta sección electoral bonaerense.

macri-cristina-689256.jpg Macri puso una condición de peso para reunirse con CFK

Candidaturas 2023

"Más que enfocarse en discutir nombres y candidaturas, los dirigentes deberían poner énfasis en desarrollar y comunicar sus ideas y su proyecto de país", señaló sin profundizar sobre el temas luego agregó que "lo importante son las ideas, que nos van a sobrevivir a todos nosotros".

Las declaraciones del ex presidente se dieron tras su visita a Pergamino, donde se reunió con el intendente Javier Martínez (PRO) con quien recorrió las calles céntricas. Allí también dialogó con referentes partidarios, de la segunda sección electoral.

Reunión cumbre Cristina Kirchner - Mauricio Macri

El senador nacional Oscar Parrilli, quien acompañó a Cristina Kirchner en su reaparición pública luego del atentado sufrido en su casa de Recoleta, deslizó la posibilidad de que la Vicepresidenta se reúna con el ex presidente Mauricio Macri.

Si bien dijo que no quiere "hacer elucubraciones" y que "el tiempo dirá" si es posible una cumbre entre ambos, Parrilli manifestó este viernes que la ex presidenta "no ha puesto límites nunca a nada".

"No para nada, obviamente", respondió uno de los hombres de confianza de Cristina ante la consulta sobre si esa opción no era descartable.

