Quizás, en lugar de aprovechar su gestión en materia de agricultura y ganadería, Solá ingresó en una dinámica de competencia electoral que no lo terminó beneficiando. Pero Massa lo incorpora a su espacio de gestión desde su perfil de funcionario experto en el campo y así lo muestra ante la SRA.

Será ahora cuestión de Felipe decidir si aprovecha el capital ganado con el campo sumándose a los equipos de Massa y si éste le da un lugar preponderante.

Predicciones

Ante de su aparición en la Rural, Felipa Solá había decidido volver a la vida pública desde los medios de comunicación cuando el 21 de julio concedió una entrevista al diario Perfil, donde no quiso arriesgar una victoria electoral de UP: “No hago una predicción de las elecciones pero sí tengo confianza en mi fe y en la que muchos argentinos tienen”.

Consultado sobre el dólar soja y situación del campo en el marco de las medidas anunciadas por Sergio Massa, opinó: “Muchas veces un ciudadano urbano no toma conciencia de lo que es una sequía fisiológica. En muchos años de agrónomo nunca vi algo así. Pero esto no se vive así en la ciudad, la sequía no conmueve porque no se ve, se siente”.

En cuanto a Massa, dijo que con su postulacoión "se abrió una ventana de esperanza en el peronismo".

“Massa no va a devaluar. Intentará mantener nivel de actividad y aguantar con estas reservas. Por eso hace falta esa plata fresca que le pedimos al FMI”, agregó.

"Se transformó en un hombre de Estado, es una especie de Primer Ministro. No creo que tenga un par en esta disputa, que tenga esta suma de capacidades. No se trata de candidatos que amenacen, se trata de gente que pueda conducir un puesto bravo y que tenga templanza", concluyó.

Salida del gobierno

En octubre de 2021, el ya exministro de Relaciones Exteriores y Culto había dicho que la forma en la que recibió la noticia de su salida del cargo "no fue la apropiada".

A Solá le habían informado que sería reemplazado por Santiago Cafiero (un albertista que era cuestionado por Cristina Kirchner) mientras se encontraba en viaje hacia México por la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para la Argentina.

"La forma en que recibí la noticia, que fue un llamado de Cafiero, me pareció que no era la apropiada por una cantidad de razones y se lo hice saber al Presidente", había dicho a CNN Radio.

Los cambios en el gabinete nacional se habían dado tras una carta publicada por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en referencia al revés electoral en las PASO de 2021. Ante esto, Solá dijo que se sintió turbado ya que "se refería a un problema interno", no obstante, destacó que "no se juega por abajo, sino a la vista de la gente que los votó y eso tiene su valor".

"Pasaron dos años casi y personalmente yo no me llevaba bien con el Presidente. Después hubo un apurón por colocar al actual Canciller en ese lugar y al día siguiente la carta de Cristina Kirchner donde pedía su salida y en ese apurón, perdí yo que no estaba entre los funcionarios que no funcionan", reveló semana atrás en una entrevista.

Otras lecturas de Urgente24:

Insólito Patricia Bullrich: Propone otro préstamo del FMI para el cepo

Biocombustibles: Aumento sobre aumento y presión a los surtidores

Frenesí rural de precandidatos pero eso no baja el ausentismo

Pese a todo, acuerdos salariales de Comercio y la UOM