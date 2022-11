Masiva protesta de motociclistas en la Quinta de Olivos

Prevención, para que no nos roben ni maten más; justicia, para familiares de víctimas por estos hechos; seguridad, para poder trasladarnos tranquilos; y condenas ejemplares, para que robar o matar no sea gratis Prevención, para que no nos roben ni maten más; justicia, para familiares de víctimas por estos hechos; seguridad, para poder trasladarnos tranquilos; y condenas ejemplares, para que robar o matar no sea gratis

Y agregaron : “Queremos que la Provincia sea un lugar seguro, pero falta mucho trabajo”.

Movilización

Los motociclistas autoconvocados se concentraron en la avenida Maipú al 2100, frente a la quinta presidencial y se agrupan en sectores de las calles que lindan con la Quinta presidencial. Cantaron el himno nacional, exigieron justicia y gritaron “¡Viva la Patria!”, según consignaron vecinos de olivos.

Se calcula que más de 100 agrupaciones de motos de distintas marcas y cilindros, volvieron a marchar para reclamar una reunión con las autoridades del ministerio de Seguridad, a fin de buscar medidas para que estos hechos no se repitan.

Sumado al crimen de Blaquier, uno caso similar ocurrió hace pocos días en Moreno, que tuvo como víctima fatal a Mauro Prieto de 28 años, padre de un niño, quien fue abordado por delincuentes para robarle su Gilera Smash.

Asimismo, el fallido atentado a la ex presidenta Cristina Kirchner y los incidentes en el partido de Boca vs Gimnasia expusieron el gran deterioro de tanto la fuerza de seguridad nacional como provincial.

Previa protesta sábado (05/11)

Previo a la marcha ante la residencia del presidente Alberto Fernández, el primer encuentro fue el pasado 5 de noviembre en la facultad de derecho de la ciudad de Buenos Aires, Recoleta, y luego hubo réplicas en todo el país.

image.png La primera protesta fue el pasado 5/11 en la facultad de derecho de la ciudad de Buenos Aires, Recoleta.

Tal como contó Urgente24, se realizó, en Recoleta, Frente a la Facultad de Abogacía, una masiva protesta de motociclistas que reclamaron seguridad y justicia tras la muerte del empresario Andrés Blaquier atacado por una pareja de asaltantes en la Panamericana.

En sintonía con aquella vez, los motociclistas sostuvieron que los vehículos de alta cilindrada no se roban para vender sino que son un trofeo momentáneo. La tienen, la usan y luego la prenden fuego.

Según trascendió, se anunciarán próximos encuentros, rodando por primera vez a cada municipio en donde se den los casos más violentos y se perciba la connivencia de delincuentes con funcionarios municipales.

Más contenido de Urgente24

Alfio Basile explotó tras la detención de su hija: "La pasé como el orto"

Qatar 2022: Llega la fiesta y queda atrás la hipocresía de Occidente

Alberto Fernández sigue bien, pero tiene que "bajar un cambio"

"El asunto es que Xi Jinping no le tiene temor a Joe Biden"

Focus groups: ¿Solución mágica o espejitos de colores?