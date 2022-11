Alberto Fernández sigue bien, pero tiene que "bajar un cambio"

Como consecuencia de aquel episodio en el sudeste asiático, el mandatario suspendió algunas actividades, que realizaron el canciller, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Sergio Massa.

FGSL56T335GTXDBH6FZAN2HKV4.jpg Controlada la gastritis el Presidente Alberto Fernández se reunió con el líder chino Xi Jinping

Cuándo se manifestó la dolencia

Recordemos que el cuadro clínico se inició durante la Cumbre Global del G20, donde el mandatario padeció un episodio de hipotensión y mareos, por el que debió ser trasladado al hospital General Sanglah.

Allí, tras realizarse una serie de estudios y controles médicos, fue diagnosticado con una gastritis erosiva con signos de sangrado.

“Fue un mal momento, tuve un problema que arrastro hace muchos años pero nunca se había manifestado de esa forma”, relató el presidente en declaraciones radiales.

“El estrés y los nervios tienen mucho que ver y los médicos me pidieron que pare un poco”, agregó.

A través de un comunicado, la comitiva médica oficial explicó que Fernández evolucionó favorablemente, pudiendo retomar su cronograma de actividades “bajo el debido control”.

“Les agradezco profundamente los mensajes de aliento que me han hecho llegar y la preocupación por el episodio de salud que sufrí en Bali. Estoy sinceramente conmovido por ellos. Me encuentro ya en franca recuperación, siguiendo los cuidados y controles indicados. También quiero agradecer al equipo médico de la Presidencia, así como a quienes me atendieron en el Sanglah Hospital y a todos quienes me acompañaron en estos días. Mi gratitud por su prestancia y su afecto”, escribió Fernández en su cuenta de Twitter.

Después del episodio, mantuvo un encuentro bilateral con su par de China, Xi Jinping, y más adelante, con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

La vuelta del presidente comenzó el jueves: primero, voló del continente asiático a la capital de España, donde se reunió con Yolanda Díaz Pérez, vicepresidenta segunda del gobierno de Pedro Sánchez, y desde allí, emprendió su regreso a la Argentina.

Más contenido en Urgente24:

Aníbal Fernández: "Lo que dice Cristina no es verdad"

Devaluación, retenciones y más: El 'Plan Álvarez Agis' de estabilización

Dólar, "Gabriel sos pelotudo" y reto de Georgieva a Alberto

2 peronistas y 1 radical decretaron asueto por el 1er partido de Argentina

Mauricio Macri: "Es difícil entender la cabeza de CFK"