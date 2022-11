"Rodamos para exigir": masiva protesta de motociclistas en Recoleta

“Pedimos que cambien las leyes, no puede ser que roban motos y nadie haga nada. Queremos también que la Policía salga a las calles, a las rutas, como lo están haciendo ahora después del crimen de Blaquier. En 15 días vamos a ir a la gobernación en La Plata para pedir que nos escuchen. Esto no puede seguir así. Somos la punta de lanza de una situación que no se tolera más: la inseguridad”, dijo Rivera al portal de noticias Infobae.