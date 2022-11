Alfio Basile explotó tras la detención de su hija: "La pasé como el orto"

image.png Sabrina de 53 años, hija del Alfio Basile, estuvo detenida por integrar la agrupación polémica Revolución federal, investigada por la justicia por sus "discursos violentos y amenazantes contra CFK".

En sus redes, Sabrina Basile suele ser muy crítica del gobierno. Suele subir fotos de movilizaciones y compartir mensajes de periodista y políticos opositores dela coalición gobernante. Incluso, días posteriores del atentado a CFK, minimizó lo sucedido: "Después del sketch mal actuado y la pusilanimidad periodística concomitante, podemos empezar a hablar del ajuste, el tarifazo y la miseria", tuiteó tras el episodio.

https://twitter.com/basilesabrina/status/1566729925964562432 Después del sketch mal actuado y la pusilanimidad periodística concomitante, podemos empezar a hablar del ajuste, el tarifazo y la miseria? — Sabrina Basile (@basilesabrina) September 5, 2022

En otro posteo, insistió con el “show” armado del ataque a la vicepresidenta, bromeando con el arma de "agua" que según ella se utilizó en detrimento de los videos y la investigación de la justicia que confirmaron el empuñe de una pistola real.

https://twitter.com/mariapax5/status/1566461569428590595 Encontraron las pruebas del atentado pic.twitter.com/cQgdm7NyxB — MaríaPaz (@mariapax5) September 4, 2022

El 1 de noviembre la Cámara Federal porteña ordenó la liberación inmediata de Sabrina Basile, y de los otros tres miembros del grupo Revolución Federal (Jonathan Ezequiel Morel, Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Ángel Guerra).

Según pudo saber Clarín, cuando Sabrina Basile declaró ante la justicia negó haber cometido delitos y vínculos con las personas imputadas en la causa en la que se investiga el intento de homicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A pesar de que confirmó su vínculo con Revolución Federal y con los otros imputados de la causa alegando que los conoció el 3 de julio en el marco de las protestas realizadas frente a la Quinta de Olivos, el día en el que el Gobierno decidió suspender la conferencia de prensa en la que se anunciaría la asunción de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía.

Incómodo por las preguntas de los locutores de Radio Mitre, Colo Basile decidió dar por terminado el asunto. "No pasa nada, no quiero hablar del tema porque hicieron un circo y para que no sigan con lo mismo".

Para aliviar la tensión del aire, Basile buscó cerrar la entrevista con su experiencia mundialista como entrenador de la Selección masculina de fútbol en la Copa del Mundo Estados Unidos '94.

Sin embargo, no dejó de proferir duras críticas contra el gobierno. En línea con los cuestionamientos de su hija, manifestó: "Un desastre lo veo, un desastre. Veo a la gente durmiendo en la vereda de mi casa, es una tristeza enorme",

"Los chicos no tienen para comer, basta de verso, es un desastre, una vergüenza", concluyó.

