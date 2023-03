Marcelo Corazza dice "soy Inocente" y Rial refuta a Ventura

Según La Nación, en un primer momento el ex gran hermano estaría implicado como consumidor, pero la indagatoria de esta mañana será clave para determinar si el productor tuvo también otro tipo de responsabilidad en este armado delictivo que funcionaba hace 20 años.

detención-de-marcelo-corazza (1).jpg Marcelo Corazza en los tribunales (Foto: Daniel Dabove - Télam)

Hasta el momento hay al menos 11 víctimas en el ámbito de la Ciudad, y las provincias de Buenos Aires y Misiones, pero se sospecha que en la zona del AMBA los abusos ocurrían en “autos particulares en Caballito, Parque Centenario, Plaza Miserere, Costanera Sur, una quinta de Castelar, albergues transitorios del conurbano y domicilios particulares”.

Rial refuta a Ventura

Por todas las acusaciones de Corazza, comenzaron a salir recuerdos como fue la cámara oculta de Jorge Rial y Luis Ventura, en 2002. En esos años, ese tipo de reality eran recurrentes en la televisión local donde se exponían detalles de la vida privada de las celebridades. Para entonces Rial expuso a Marcelo Corazza y lo mostró junto a un joven, por lo que se metió con su orientación sexual.

Rial, cuando se refirió a ese episodio, reveló que , en ese entonces, también recibieron denuncias. “A mí sí me sorprende, más allá de ciertas cosas que pasaron después de esa fallida y mal hecha cámara oculta contra Corazza, que nada tenía que ver con esto”.

El conductor de Argenzuela, de C5N, dijo al aire que “Que mal hicimos nuestro laburo, que mal que hice mi laburo”. Jorge además dijo:

Algunos están diciendo públicamente ‘Yo ya lo sabía’, ‘No me sorprende’, quiero decir yo no lo sabía y si lo hubiese sabido en ese momento, obviamente lo hubiese denunciado. Algunos están diciendo públicamente ‘Yo ya lo sabía’, ‘No me sorprende’, quiero decir yo no lo sabía y si lo hubiese sabido en ese momento, obviamente lo hubiese denunciado.

rial-desmiente-a-ventura.jpg Programa Argenzuela (Foto: Captura de pantalla)

Por otro lado, Luis Ventura atacó al conductor de Argenzuela diciendo que “A Rial le dieron la conducción de Gran Hermano para tapar lo de Corazza”. Aunque Jorge aclaró en su programa de hoy el desvarío de esa frase porque “lo de Marcelo fue en 2002, yo fui conductor en el 2007, 5 años después”.

Me contrataron, le pese a quien le pese, porque ese año yo era un muy buen conductor.

Por último, Jorge Rial remarcó que “esa cámara me sigue dando vergüenza, no era la finalidad. De haber sabido, te juro que lo hubiese denunciado”. Marcelo Corazza, además, fue suspendido de Telefe por la misma productora y de todos sus roles debido al caso que hay contra él en estos momentos.

